Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 19:23

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Спасибо всем большое. Заказал в инд.банк, цена у них на 20 гр такая же, как в обменках. Но еще отдельно узнаю в КИТ.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 10:56

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Китголд взяли за жабры за международные переводы без лицензии.
Конкуренция она такая.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:37

  ihorsic написав:Доброго ранку шановні колеги. А нікому ситуація з безперервним ростом цін на золото не нагадує пухир? Навіть на тюльпани ціни росли не вічно.


Ага, типичный пузырь. В фазе осведомленности (бдительности).
Вы же грозились недавно пойти и купить? :roll: Или дальше ждете свою коррекцию? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:43

  won написав:
  jabba написав:
  tumos написав:Я слышал про следующие разновидности бумажного золота:
- фьючерсы на золото;
- паи в ETF;
- металлический счет в банке

Уточнить можете какое бумажное золото самое настоящее (которого мизер) ?

Cамое настоящее - металлический счет в банке. Можно и продать на бирже и снять налом и перечислить в другой банк.

jabba, Це ви тут щас смієтесся, чи просто так тонко тролите людей?
Якщо ж ви серйозно, то у вас якась інша мова у спілкуванні? Як ви співвіднесли значення слова "настоящее" (справжнє) і "бумажне золото"???

Справжнє золото - це проста речовина з хімічного елементу aurum. Приклад - злиток золота.


Буде цікаво почути ваше тлумачення слова "справжній".


Настоящее золото - это безналичнаяя валюта с символом XAU и кодом 961. Она же "настоящее бумажное золото" (с).
А резанные бруски и гнутые бранзулетки - то не настоящее. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:31

  1patron написав:Китголд взяли за жабры за международные переводы без лицензии.
Конкуренция она такая.

Типа у кого-то из них есть лицензии на эти нелегальные переводы?
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:06

  jabba написав:
  won написав:
  jabba написав:Cамое настоящее - металлический счет в банке. Можно и продать на бирже и снять налом и перечислить в другой банк.

jabba, Це ви тут щас смієтесся, чи просто так тонко тролите людей?
Якщо ж ви серйозно, то у вас якась інша мова у спілкуванні? Як ви співвіднесли значення слова "настоящее" (справжнє) і "бумажне золото"???

Справжнє золото - це проста речовина з хімічного елементу aurum. Приклад - злиток золота.


Буде цікаво почути ваше тлумачення слова "справжній".


Настоящее золото - это безналичнаяя валюта с символом XAU и кодом 961. Она же "настоящее бумажное золото" (с).
А резанные бруски и гнутые бранзулетки - то не настоящее. :mrgreen:

Ясно, на городі бузина, а в Києві дядько.

І головне, що ви ж самі в це вірите... facepalm

Другим людям тіки не пудрьте мізки тут. Справжнє золото - це золото. А похідні фінансові інструменти - це похідні фінансові інструменти.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 13:19

won
"Вы стоите на самой низшей ступени развития, и вы, в присутствии людей с университетским образованием, позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости." (С)
:mrgreen:
