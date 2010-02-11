|
Додано: Чет 16 жов, 2025 18:04
jabba написав:won
"Вы стоите на самой низшей ступени развития, и вы, в присутствии людей с университетским образованием, позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости." (С)
Ну, зараз 80-90% з університетською освітою вже.
1
Додано: Чет 16 жов, 2025 18:33
jabba написав:won
"Вы стоите на самой низшей ступени развития, и вы, в присутствии людей с университетским образованием, позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости." (С)
Ваш комент - то є шедевр. Жаль, не вашого авторства.
По суті по вашій же власній позиції вам додати нічого. Тож і не пудріть людям мізки своїми баснями про найсправжніше золото, яке не золото, а якісь паперці.
Додано: Чет 16 жов, 2025 19:03
« Там, от куда я родом, люди молчат, если им не чего сказать» (с)
Додано: П'ят 17 жов, 2025 07:43
SAndriy1 написав: jabba написав:ihorsic
А кто не хамил а внимал - уже почти Х2 сделали.
Пока вы все ждете коррекцию для входа.
Та что-то 200 долларов свыше 4000 на унции так быстро прошли за несколько дней, что прям дух захватывает
Я еще пару недель назад купил на криптобиржах PAXG (золото от Паксус) и XAUT (золото от Тезера), привязанные к биржевой стоимости унции - так уже плюс 15%
В телеграммовском кошельке на XAUT до трех унций 25% годовых начисляют до 17 декабря - тоже какая-то копейка капает
Нужно исправить на "300, а может 400 долларов быстро прошли"
|
