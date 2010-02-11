RSS
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
П'ят 17 жов, 2025 13:44

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Влияет….
Ну шоб его разогнать до 100К надо еще топлива дофига закинуть.
Это серенькое можно гонять, хоть до соточки, хоть 500, хоть тыщенка…на радость покойным братьям Хант
В общем не верю я в моду и ракету, хоть джаба и смеется …
Один из вариантов ракеты, это проблемы с трежерями и прочими облигациями-прелестями…
Там ликвидности хватит с головой для бодрого старта.
А так то….такое, воздушный шарик, не надо губы раскатывать
Freza
 
Повідомлень: 2264
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
П'ят 17 жов, 2025 14:25

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Гвалтував я сьогодні GPT чат на цю тему так от він вірить в ріст ще й в 26 році і корекцію в 27. Причому в ріст срібла вірить більше. До 500 за десять років. Десь так
ihorsic
 
Повідомлень: 1451
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
