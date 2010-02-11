Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:10

Ну и шо тут прогнозировать, когда Дони то одно сказал и рынки упали, теперь другое крякнул …и рынки развернулись

Ему надо движняк, обогощать себя и детей на качелях.



"Это нельзя поддерживать вечно", — сказал Трамп в интервью Fox Business, отвечая на вопрос о том, могут ли нынешние уровни тарифов сохраняться. "Они могли бы остаться, но они вынудили меня это сделать".



Трамп сообщил, что встретится с Си в Южной Корее через две недели, предполагая, что эта встреча может привести к торговым переговорам. "Я думаю, у нас всё наладится с Китаем", — заявил Трамп во время интервью, фрагмент которого вышел в эфир в пятницу.



Президент сохранил критическую позицию в отношении прошлой торговой практики Китая, заявив: "Они всегда ищут преимущество. Они грабили нашу страну годами". Он добавил: "Китай — они устроили нашей стране настоящий разгром. Они выкачивали деньги. Теперь всё изменилось".



Трамп подчеркнул свой подход к отношениям с Пекином: "У нас очень сильный противник, и они уважают только силу".



Эти комментарии прозвучали после того, как Трамп на прошлой неделе пригрозил ввести дополнительные 100% тарифы на китайские товары с 1 ноября, наряду с другими торговыми мерами против Китая. Эти угрозы были ответом на китайские ограничения экспорта редкоземельных минералов.



Финансовые рынки немедленно отреагировали на смягчение риторики Трампа: фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq сократили ранние снижения после его комментариев, хотя и остались в минусе.