Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 13:44

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Влияет….
Ну шоб его разогнать до 100К надо еще топлива дофига закинуть.
Это серенькое можно гонять, хоть до соточки, хоть 500, хоть тыщенка…на радость покойным братьям Хант
В общем не верю я в моду и ракету, хоть джаба и смеется …
Один из вариантов ракеты, это проблемы с трежерями и прочими облигациями-прелестями…
Там ликвидности хватит с головой для бодрого старта.
А так то….такое, воздушный шарик, не надо губы раскатывать
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:25

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Гвалтував я сьогодні GPT чат на цю тему так от він вірить в ріст ще й в 26 році і корекцію в 27. Причому в ріст срібла вірить більше. До 500 за десять років. Десь так
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:40

Чат прогнозы не дает нормальные, то все фикция.
Джаба вам спрогнозирует лучше и точнее любых чатов…
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:10

Ну и шо тут прогнозировать, когда Дони то одно сказал и рынки упали, теперь другое крякнул …и рынки развернулись
Ему надо движняк, обогощать себя и детей на качелях.

"Это нельзя поддерживать вечно", — сказал Трамп в интервью Fox Business, отвечая на вопрос о том, могут ли нынешние уровни тарифов сохраняться. "Они могли бы остаться, но они вынудили меня это сделать".

Трамп сообщил, что встретится с Си в Южной Корее через две недели, предполагая, что эта встреча может привести к торговым переговорам. "Я думаю, у нас всё наладится с Китаем", — заявил Трамп во время интервью, фрагмент которого вышел в эфир в пятницу.

Президент сохранил критическую позицию в отношении прошлой торговой практики Китая, заявив: "Они всегда ищут преимущество. Они грабили нашу страну годами". Он добавил: "Китай — они устроили нашей стране настоящий разгром. Они выкачивали деньги. Теперь всё изменилось".

Трамп подчеркнул свой подход к отношениям с Пекином: "У нас очень сильный противник, и они уважают только силу".

Эти комментарии прозвучали после того, как Трамп на прошлой неделе пригрозил ввести дополнительные 100% тарифы на китайские товары с 1 ноября, наряду с другими торговыми мерами против Китая. Эти угрозы были ответом на китайские ограничения экспорта редкоземельных минералов.

Финансовые рынки немедленно отреагировали на смягчение риторики Трампа: фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq сократили ранние снижения после его комментариев, хотя и остались в минусе.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:25

Хоть джаба и плюется на ютубчики…

https://m.youtube.com/watch?v=J9Dqm20xqNo
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 16:39

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

8000 будет летом 2026,там и произойдет переоценка,цифра,железо,бумага и ракета в космос,даже ту цену что я знаю,снесет крышки у всех,а может быть и больше,так как инфу дают не сразу,Биток все,я точно предсказал пятницу обвала,идем на 100,потом на 50-60,крипта Xrp выстрелит,потом тоже спать
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:28

  Richi написав:У меня нет свежей информации, но как Вы в банке проверите слиток? Разве, что целостность упаковки, а что касается содержимого, то мне пришлось полагаться на экспертов банка (они же получали/принимали это золото, как принимают проверяя валюту перед тем как положить в кассу).
Мои ошибки были, что я сначала не разобрался в производителях и первую партию купил в каком-то стрёмном пластике (уже не помню, кто производитель). Когда покупал вторую партию, то мне дали в другой упаковке и я прозрел. Я то думал, что они все одинаковые. Далее детально изучил и уже когда в банке заказывал, то уточнял этот вопрос.
Вам тут посоветовали обменку КИТ. У них действительно уровень банковский и возможно стоит уточнить там.


А у меня как раз возник такой вопрос
Где то в 2011-2012 покупал слитки в УкрГаз - упаковка Commerzbank и в Юнекс - упаковка Argor Heraues
Тоже, надежда была исключительно на честность банка :)
Как, в новых реалиях эти упаковки/производители?
Да и сами банки, на тот период,относительно порядочности в этом?
Цвет, вроде бы, не изменился....
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:11

  19yuriy91 написав:
А у меня как раз возник такой вопрос
Где то в 2011-2012 покупал слитки в УкрГаз - упаковка Commerzbank и в Юнекс - упаковка Argor Heraues
Тоже, надежда была исключительно на честность банка :)
Как, в новых реалиях эти упаковки/производители?
Да и сами банки, на тот период,относительно порядочности в этом?
Цвет, вроде бы, не изменился....

Подозрительно что цвет не изменился. Натура за 15 лет может и поржаветь. В отличие от фуфла. :mrgreen:
Упаковки сейчас другие в моде и даже если муха не сидела на старых -будет дешевле эмиссии. А если потрескалась упаковка- будет цена литья.
Если боитесь -пойдите да проверьте. Все кто торгует слитками оптом имеют прибор для проверки магнитным полем. Но думаю это лишнее.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 12:25

Для предыдущих ораторов с мыслями о 100К - отдел фантастики на втором этаже.
Золото конечно "новый биткойн" но не до такой степени. Будьте реалистами. Вам мало среднесрочной цели 10К? :roll:
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 14:39

  jabba написав:
  19yuriy91 написав:
А у меня как раз возник такой вопрос
Где то в 2011-2012 покупал слитки в УкрГаз - упаковка Commerzbank и в Юнекс - упаковка Argor Heraues
Тоже, надежда была исключительно на честность банка :)
Как, в новых реалиях эти упаковки/производители?
Да и сами банки, на тот период,относительно порядочности в этом?
Цвет, вроде бы, не изменился....

Подозрительно что цвет не изменился. Натура за 15 лет может и поржаветь. В отличие от фуфла. :mrgreen:
Упаковки сейчас другие в моде и даже если муха не сидела на старых -будет дешевле эмиссии. А если потрескалась упаковка- будет цена литья.
Если боитесь -пойдите да проверьте. Все кто торгует слитками оптом имеют прибор для проверки магнитным полем. Но думаю это лишнее.

Читал как-то и даже видел фото "ржавых вкраплений" на золотых монетах.
По словам экспертов:
- всё это только на поверхности
- связано с техническими особенности чеканки золотых монет (стальные штемпеля)

Про "ржавчину" на золотых слитках - пока не видел публикаций, да и не слышал о таком...
