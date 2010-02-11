|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:26
Victor8 Не только слышал но и лично видел на старых (двадцатилетней давности) слитках Коммерцбанка и Кредит Сюиз. Слитки штампованные чем штампуют? Не такими же штемпелями как монеты? Гидроксид железа увеличается в объеме в 300 раз по сравнению с микрочастичкой железа. Как пишет на своем сайте НБУ про Архистратиги - эти "пятна окислов только подтверждают подлинность".
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:49
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Всем добрый день. Не дают сходить на нормальную коррекцию.
Все провалы выкупаются. Значит деньги продолжают поступать на золотую мельницу.
Это говорит о продолжении восходящего тренда.
