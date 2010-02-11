RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2295229622972298
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:26

Victor8 Не только слышал но и лично видел на старых (двадцатилетней давности) слитках Коммерцбанка и Кредит Сюиз. Слитки штампованные чем штампуют? Не такими же штемпелями как монеты? Гидроксид железа увеличается в объеме в 300 раз по сравнению с микрочастичкой железа. Как пишет на своем сайте НБУ про Архистратиги - эти "пятна окислов только подтверждают подлинность". :wink:
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5009
З нами з: 18.12.08
Подякував: 369 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:49

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

:) Всем добрый день. Не дают сходить на нормальную коррекцию.
Все провалы выкупаются. Значит деньги продолжают поступать на золотую мельницу.
Это говорит о продолжении восходящего тренда.
1patron
 
Повідомлень: 7
З нами з: 09.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:21

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

вот вам коррекция) сразу на 7 баксов грамм
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 679
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 22:56

5000 скасовуються?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22795
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2295229622972298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 15:26
279 123124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 16:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 16:34
1 8096
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 15:44
Модератор
Вопрос к ЗНАТОКАМ! Про бриллианты. 1, 2, 3
Пионер » Пон 18 лис, 2013 19:30
20 14029
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2014 18:38
yarg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.