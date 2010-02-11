И шо, можно купить реально по текущим снизившимся ценам физический металл? Вот сильно не уверен.
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:01
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:14
jabba
можно, но не на рынке штампа и прочей шляпы, где зарабатывает на конской марже разве что обменка или банк.
лом я вчера покупал исходя из 131-132 долл по чистоте. в четверг прошлый продавал исходя из 140. принос не космический конечно, но есть, абы только денежки лежали свободные в момент, когда есть хорошие предложения
|