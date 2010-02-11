И шо, можно купить реально по текущим снизившимся ценам физический металл? Вот сильно не уверен.
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:01
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:14
jabba
можно, но не на рынке штампа и прочей шляпы, где зарабатывает на конской марже разве что обменка или банк.
лом я вчера покупал исходя из 131-132 долл по чистоте. в четверг прошлый продавал исходя из 140. принос не космический конечно, но есть, абы только денежки лежали свободные в момент, когда есть хорошие предложения
Додано: Чет 23 жов, 2025 13:56
smdtranz "Можно купить" - это снял трубку и привезли кило. А обуть лоха с улицы на 20-50 грамм - это не относится к "ценам на рынке".
И какая разница почем покупаете - продаете то практически уверен как и в прошлый четверг. Как щас вижу что сразу за биржей бросились продавать по 133?
Додано: Чет 23 жов, 2025 14:58
ответ на вопрос, «можно ли купить килограмм золота по 133» прост — можно. не обязательно прямо сейчас по звонку, а может в течении недели, но куда спешить? а может и сразу, тут как повезет.
а если вам надо килограмм, да еще и через 10 минут чтоб привезли, да номера по порядку или там упаковка какая-то особенная, муха не сидела и тд — это проблемы покупателя. пусть покупает по 150 или сколько там сейчас.
рыночная цена на бирже. вы ж вроде за настоящее безналичное золото? там нету килограмма? можно по 150 взять штамп, но кто тогда лох?
Додано: Чет 23 жов, 2025 15:13
Це ж скільки будуть бранзулетки коштувати? Як квартира? Жінкам треба буде з охороною ходити.
Додано: Чет 23 жов, 2025 15:13
Вы сейчас продаете по 133 неограниченно? Уверен что никак не продаете - ждете роста.
Так что лоху выбор невелик - или брать гаражный аффинаж по те же 140 или эмиссию по 152+. Только взад емиссию он прям сейчас же отдаст с меньшей потерей, чем гаражное.
Вот по этому то я всегда высказывался за настоящее золото - его можно купить в один клик на любой просадке цены, в отличие от резанных брусков.
Додано: Чет 23 жов, 2025 15:18
конечно не продаю, нафига? есть пока за что докупать
гаражный аффинаж торгуется с маржой в доллар в стабильные времена
но это конечно не для пересичных
Додано: Чет 23 жов, 2025 15:22
smdtranz В стабильные времена литье или распаковку можно биржа минус 1 доллар найти у тех кто торгует слитками. Даже еще в сентябре бывало так. Но за стабильные времена забудьте. Нас ждет впереди скорее всего несколько лет нестабильных.
Додано: Чет 23 жов, 2025 16:19
