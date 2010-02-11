Додано: Пон 27 жов, 2025 14:01

.. и получил распакованный поцарапанный другого производителя. А как Вы хотели? Приносите литье по 100 грамм - может повезет и выдадут назад штамп но распакованный.Но это лукавые мудрствования не имеющие в современных реалиях практического значения. Вклад в металлах - смешные проценты и не попадают под фонд - практически ни о чем. А текущий счет - нет возможности из-за войны на межбанке купить дешево в случае просадки цены - как в апреле было когда серебро упало ниже 30. Я тогда на пупе извертелся, обзвонил практически все банки у кого еще остались счета в металлах - но нет возможности покупать на межбанке ни в одном. В чем был бы главный цимес этого счета в настоящем бумажном серебре (ну или в золоте).