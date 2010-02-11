RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2298229923002301
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 11:06

  Victor8 написав:"Металлический счёт", если я не ошибаюсь, никогда и не предполагал выдачу физического металла в банках Украины.
Да, и физический металл, если я не ошибаюсь, никогда на "металлический счёт" и не принимали банки.
Клиенты банка вносят (вносили) деньги и всё.

Но, некоторые клиенты у нас "очень интересные" (хитрые, или думают, что они хитрые)...

Ошибаетесь. И никогда не говорите никогда, если не уверены нас 120%. И принимали резанные бруски и выдавали. И с текущих счетов и с вкладов в настоящем бумажном золоте. И можно было раньше и купить и продать настоящее золото на бирже, и перевести на счет в другой банк.
Сейчас все ьконечно изменилось. И банков 3/4 уже нет в живых, что были раньше, и сейчас война - и на бирже не купишь и даже многие банки вообще не открывают новые счета - как например Пивденный а только сцепив зубы кое-как обслуживают старые.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5019
З нами з: 18.12.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 13:02

  jabba написав:
  Victor8 написав:"Металлический счёт", если я не ошибаюсь, никогда и не предполагал выдачу физического металла в банках Украины.
Да, и физический металл, если я не ошибаюсь, никогда на "металлический счёт" и не принимали банки.
Клиенты банка вносят (вносили) деньги и всё.

Но, некоторые клиенты у нас "очень интересные" (хитрые, или думают, что они хитрые)...

Ошибаетесь. И никогда не говорите никогда, если не уверены нас 120%. И принимали резанные бруски и выдавали. И с текущих счетов и с вкладов в настоящем бумажном золоте. И можно было раньше и купить и продать настоящее золото на бирже, и перевести на счет в другой банк.
Сейчас все ьконечно изменилось. И банков 3/4 уже нет в живых, что были раньше, и сейчас война - и на бирже не купишь и даже многие банки вообще не открывают новые счета - как например Пивденный а только сцепив зубы кое-как обслуживают старые.

А можете, в качестве примера, продолжить?

Клиент принес в банк золото, слиток 20 г, в самой "дорогой" банковской упаковке (самый дорогой производитель).
Отдал этот слиток на "металлический счет", сроком на 1 год (% ставку Вы знаете).
Пришел через год в банк и получил...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 14:01

Victor8 .. и получил распакованный поцарапанный другого производителя. А как Вы хотели? Приносите литье по 100 грамм - может повезет и выдадут назад штамп но распакованный. :mrgreen:
Но это лукавые мудрствования не имеющие в современных реалиях практического значения. Вклад в металлах - смешные проценты и не попадают под фонд - практически ни о чем. А текущий счет - нет возможности из-за войны на межбанке купить дешево в случае просадки цены - как в апреле было когда серебро упало ниже 30. Я тогда на пупе извертелся, обзвонил практически все банки у кого еще остались счета в металлах - но нет возможности покупать на межбанке ни в одном. В чем был бы главный цимес этого счета в настоящем бумажном серебре (ну или в золоте).
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5019
З нами з: 18.12.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2298229923002301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банківські метали у вигляді монет (золото і срібло) 1 ... 26, 27, 28
Andrey_Gold » Чет 11 лют, 2010 15:26
279 138871
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2016 16:33
pursuitss
Банківські метали Тернопіль
Anonymous » Сер 05 лют, 2014 16:34
1 8288
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2014 15:44
Модератор
Вопрос к ЗНАТОКАМ! Про бриллианты. 1, 2, 3
Пионер » Пон 18 лис, 2013 19:30
20 14422
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2014 18:38
yarg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6811)
27.10.2025 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.