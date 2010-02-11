|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 03 лис, 2025 10:07
jabba написав:won
Кто этот никому не известный покойный господин, шоб его слушать? Мои прогнозы слушают и передирают ГолдманСакс и ДжПиМорган а нонеймы, слушающие других нонеймов - это ни о чем.
А Ваши прогнозы на ближайшую/среднесрочную перспективу не изменились, в связи с недавними событиями ? (без подколок)
-
prgauto2
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 12.05.11
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:20
prgauto2
Не изменились. Какие там те "события"? Небольшая коррекция, о необходимости которой так долго говорили большевики? Госдолг 38Т а только летом был 37. Доу и Сипи в космосе. Ставки понижают потихоньку. Фундаментально ничего не изменилось. Ну не думаю что если мы 5К достигнем не в декабре а образно говоря в феврале и за три года дорастем не до 10К а до 8К то меня тут закидают гнилыми помидорами?
Хотя тут есть кадры что мне до сих пор вспоминают что после призывов продавать с 1600 дошло только до 1050 а не до обещанных 900. Хорошо хоть про серебро молчат что с 40 упали "только" до 13 с хвостиком а не ниже, хотя я не исключал и ниже 10.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5029
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:13
jabba написав:prgauto2
Не изменились. Какие там те "события"? Небольшая коррекция, о необходимости которой так долго говорили большевики? Госдолг 38Т а только летом был 37. Доу и Сипи в космосе. Ставки понижают потихоньку. Фундаментально ничего не изменилось. Ну не думаю что если мы 5К достигнем не в декабре а образно говоря в феврале и за три года дорастем не до 10К а до 8К то меня тут закидают гнилыми помидорами?
Хотя тут есть кадры что мне до сих пор вспоминают что после призывов продавать с 1600 дошло только до 1050 а не до обещанных 900. Хорошо хоть про серебро молчат что с 40 упали "только" до 13 с хвостиком а не ниже, хотя я не исключал и ниже 10.
Спс
-
prgauto2
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 12.05.11
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|140130
|
|
|1
|8425
|
|
|20
|14739
|
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg
|