Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 03 лис, 2025 10:07
jabba написав:won
Кто этот никому не известный покойный господин, шоб его слушать? Мои прогнозы слушают и передирают ГолдманСакс и ДжПиМорган а нонеймы, слушающие других нонеймов - это ни о чем.
А Ваши прогнозы на ближайшую/среднесрочную перспективу не изменились, в связи с недавними событиями ? (без подколок)
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:20
prgauto2
prgauto2
Не изменились. Какие там те "события"? Небольшая коррекция, о необходимости которой так долго говорили большевики? Госдолг 38Т а только летом был 37. Доу и Сипи в космосе. Ставки понижают потихоньку. Фундаментально ничего не изменилось. Ну не думаю что если мы 5К достигнем не в декабре а образно говоря в феврале и за три года дорастем не до 10К а до 8К то меня тут закидают гнилыми помидорами?
Хотя тут есть кадры что мне до сих пор вспоминают что после призывов продавать с 1600 дошло только до 1050 а не до обещанных 900. Хорошо хоть про серебро молчат что с 40 упали "только" до 13 с хвостиком а не ниже, хотя я не исключал и ниже 10.
1
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:13
Спс
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:42
1050 - це було декілька хвилин на початку 15-го року, а ти продовжував чекати 850 після того ще років 5.
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:36
hxbbgaf написав:
1050 - це було декілька хвилин на початку 15-го року, а ти продовжував чекати 850 після того ще років 5.
Кто вам (кроме естественно отсутствия денег
) в эти дни мешал покупать в НБУ и уполномоченных банках Архистратиги с дисконтом более 5% от биржи? Тогда из-за конской разницы между официальным курсом доллара и реальным курсом цены в долларах даже на 1/10 унции были намного ниже биржи. Кто читал ветку и думал - так и делали. Если упоритесь полопатить архивы - найдете где и я спрашавал у тех кто покупал, в каких банках еще остались Архистратиги в наличии.
А кто только пишет сплошную ахинею и не думает - с теми так и бывает как с вами.
Додано: Вів 04 лис, 2025 21:46
ihorsic
Ну що хто зполгнозує глибину корекції щоб не бути розумним як моя жінка потім. А ще краще прогнозуємо ціну золота на 31.12.25. Жаба давай покажи на що ти здатна а ми сірі подивимось
Додано: Сер 05 лис, 2025 10:03
ihorsic написав:
Ну що хто зполгнозує глибину корекції щоб не бути розумним як моя жінка потім. А ще краще прогнозуємо ціну золота на 31.12.25. Жаба давай покажи на що ти здатна а ми сірі подивимось
Зачем мне это неблагодарное занятие - угадывать дно и тем более цену на произвольную дату? Купить все равно не смогу - уже не за что. Да и вы не сможете - во первых жаба будет давить что не купили год назад намного дешевле а только весь год спрашивали - "ну когда уже можно покупать, где дно?", а во вторых кто вам его во время коррекции на низах дешево продаст? Так что ловите дальше несколько процентов по валютным облигациям, не нужны вам иксы по резанным брускам.
Додано: Сер 05 лис, 2025 10:53
won
Ну да, ну да, злив зараховано, світовий майстре трейдингу)))
