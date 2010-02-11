Додано: Пон 03 лис, 2025 11:20

Не изменились. Какие там те "события"? Небольшая коррекция, о необходимости которой так долго говорили большевики? Госдолг 38Т а только летом был 37. Доу и Сипи в космосе. Ставки понижают потихоньку. Фундаментально ничего не изменилось. Ну не думаю что если мы 5К достигнем не в декабре а образно говоря в феврале и за три года дорастем не до 10К а до 8К то меня тут закидают гнилыми помидорами?Хотя тут есть кадры что мне до сих пор вспоминают что после призывов продавать с 1600 дошло только до 1050 а не до обещанных 900. Хорошо хоть про серебро молчат что с 40 упали "только" до 13 с хвостиком а не ниже, хотя я не исключал и ниже 10.