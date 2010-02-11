|
Додано: Пон 03 лис, 2025 10:07
jabba написав:won
Кто этот никому не известный покойный господин, шоб его слушать? Мои прогнозы слушают и передирают ГолдманСакс и ДжПиМорган а нонеймы, слушающие других нонеймов - это ни о чем.
А Ваши прогнозы на ближайшую/среднесрочную перспективу не изменились, в связи с недавними событиями ? (без подколок)
prgauto2
Повідомлень: 349
З нами з: 12.05.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 25 раз.
Додано: Пон 03 лис, 2025 11:20
prgauto2
Не изменились. Какие там те "события"? Небольшая коррекция, о необходимости которой так долго говорили большевики? Госдолг 38Т а только летом был 37. Доу и Сипи в космосе. Ставки понижают потихоньку. Фундаментально ничего не изменилось. Ну не думаю что если мы 5К достигнем не в декабре а образно говоря в феврале и за три года дорастем не до 10К а до 8К то меня тут закидают гнилыми помидорами?
Хотя тут есть кадры что мне до сих пор вспоминают что после призывов продавать с 1600 дошло только до 1050 а не до обещанных 900. Хорошо хоть про серебро молчат что с 40 упали "только" до 13 с хвостиком а не ниже, хотя я не исключал и ниже 10.
jabba
Повідомлень: 5032
З нами з: 18.12.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 396 раз.
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:13
jabba написав:
Не изменились. Какие там те "события"? Небольшая коррекция, о необходимости которой так долго говорили большевики? Госдолг 38Т а только летом был 37. Доу и Сипи в космосе. Ставки понижают потихоньку. Фундаментально ничего не изменилось. Ну не думаю что если мы 5К достигнем не в декабре а образно говоря в феврале и за три года дорастем не до 10К а до 8К то меня тут закидают гнилыми помидорами?
Хотя тут есть кадры что мне до сих пор вспоминают что после призывов продавать с 1600 дошло только до 1050 а не до обещанных 900. Хорошо хоть про серебро молчат что с 40 упали "только" до 13 с хвостиком а не ниже, хотя я не исключал и ниже 10.
Спс
prgauto2
Повідомлень: 349
З нами з: 12.05.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 25 раз.
Додано: Пон 03 лис, 2025 20:42
jabba написав:
Не изменились. Какие там те "события"? Небольшая коррекция, о необходимости которой так долго говорили большевики? Госдолг 38Т а только летом был 37. Доу и Сипи в космосе. Ставки понижают потихоньку. Фундаментально ничего не изменилось. Ну не думаю что если мы 5К достигнем не в декабре а образно говоря в феврале и за три года дорастем не до 10К а до 8К то меня тут закидают гнилыми помидорами?
Хотя тут есть кадры что мне до сих пор вспоминают что после призывов продавать с 1600 дошло только до 1050 а не до обещанных 900. Хорошо хоть про серебро молчат что с 40 упали "только" до 13 с хвостиком а не ниже, хотя я не исключал и ниже 10.
1050 - це було декілька хвилин на початку 15-го року, а ти продовжував чекати 850 після того ще років 5.
hxbbgaf
Повідомлень: 22830
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:36
hxbbgaf написав:
1050 - це було декілька хвилин на початку 15-го року, а ти продовжував чекати 850 після того ще років 5.
Кто вам (кроме естественно отсутствия денег
) в эти дни мешал покупать в НБУ и уполномоченных банках Архистратиги с дисконтом более 5% от биржи? Тогда из-за конской разницы между официальным курсом доллара и реальным курсом цены в долларах даже на 1/10 унции были намного ниже биржи. Кто читал ветку и думал - так и делали. Если упоритесь полопатить архивы - найдете где и я спрашавал у тех кто покупал, в каких банках еще остались Архистратиги в наличии.
А кто только пишет сплошную ахинею и не думает - с теми так и бывает как с вами.
jabba
Повідомлень: 5032
З нами з: 18.12.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 396 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 21:46
Ну що хто зполгнозує глибину корекції щоб не бути розумним як моя жінка потім. А ще краще прогнозуємо ціну золота на 31.12.25. Жаба давай покажи на що ти здатна а ми сірі подивимось
ihorsic
Повідомлень: 1455
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 10:03
ihorsic написав:
Ну що хто зполгнозує глибину корекції щоб не бути розумним як моя жінка потім. А ще краще прогнозуємо ціну золота на 31.12.25. Жаба давай покажи на що ти здатна а ми сірі подивимось
Зачем мне это неблагодарное занятие - угадывать дно и тем более цену на произвольную дату? Купить все равно не смогу - уже не за что. Да и вы не сможете - во первых жаба будет давить что не купили год назад намного дешевле а только весь год спрашивали - "ну когда уже можно покупать, где дно?", а во вторых кто вам его во время коррекции на низах дешево продаст? Так что ловите дальше несколько процентов по валютным облигациям, не нужны вам иксы по резанным брускам.
jabba
Повідомлень: 5032
З нами з: 18.12.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 396 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 10:53
jabba написав: ihorsic написав:
Ну що хто зполгнозує глибину корекції щоб не бути розумним як моя жінка потім. А ще краще прогнозуємо ціну золота на 31.12.25. Жаба давай покажи на що ти здатна а ми сірі подивимось
Зачем мне это неблагодарное занятие - угадывать дно и тем более цену на произвольную дату? Купить все равно не смогу - уже не за что. Да и вы не сможете - во первых жаба будет давить что не купили год назад намного дешевле а только весь год спрашивали - "ну когда уже можно покупать, где дно?", а во вторых кто вам его во время коррекции на низах дешево продаст? Так что ловите дальше несколько процентов по валютным облигациям, не нужны вам иксы по резанным брускам.
Ну да, ну да, злив зараховано, світовий майстре трейдингу)))
won
Повідомлень: 139
З нами з: 15.05.24
Подякував: 274 раз.
Подякували: 15 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 11:08
won написав: jabba написав: ihorsic написав:
Ну що хто зполгнозує глибину корекції щоб не бути розумним як моя жінка потім. А ще краще прогнозуємо ціну золота на 31.12.25. Жаба давай покажи на що ти здатна а ми сірі подивимось
Зачем мне это неблагодарное занятие - угадывать дно и тем более цену на произвольную дату? Купить все равно не смогу - уже не за что. Да и вы не сможете - во первых жаба будет давить что не купили год назад намного дешевле а только весь год спрашивали - "ну когда уже можно покупать, где дно?", а во вторых кто вам его во время коррекции на низах дешево продаст? Так что ловите дальше несколько процентов по валютным облигациям, не нужны вам иксы по резанным брускам.
Ну да, ну да, злив зараховано, світовий майстре трейдингу)))
Не вижу смысла метать перед вами бисер. Особенно если вам мало краткосрочного прогноза 5К и среднесрочного 10К.
jabba
Повідомлень: 5032
З нами з: 18.12.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 396 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:53
osafly написав: vitaxa2006 написав:
Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?
Ржал минут 15
И решил ради Витахи нарушить сегодня аскетизм
Это реальный признак,что из золота нужно уе.. раз Витаха обратил на него внимание..Но рекомендую подружиться таки с графиками Трейдингвью и хоть иногда на них посматривать.По золоту,на месячном графике,на RSI мы пришли в зону,в которую не заходили с 1979г...79год!Топливный кризис в Америке после революции в Иране..отмена золотого стандарта Никсоном в 70-х...Антивоенные демонстрации по всей стране с войной во Вьетнаме,инфляция в 10% и даже выше за год...доллара!! на протяжении нескольких лет,вылилось в беспрецедентный рост золота и серебра(но с серебром,там была другая история)...достигший апогея в 1979г...Но интересно и дальше,когда все успокоилось,на какой срок золото вошло в пике и сколько лет оно падало...Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.
Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.
Адекватні люди дивляться на графік і тверезо оцінюють ситуацію, а не то, як ви))
won
Повідомлень: 139
З нами з: 15.05.24
Подякував: 274 раз.
Подякували: 15 раз.
