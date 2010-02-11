|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:55
Тут один великий спец може прогнозувати лише вартість справжнього паперу в пунктах прийому вторсировини бо на справжнє золото в нього грошей нема і не планується тільки жаба давить
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:29
won написав: osafly написав: vitaxa2006 написав:
Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?
Ржал минут 15
И решил ради Витахи нарушить сегодня аскетизм
Это реальный признак,что из золота нужно уе.. раз Витаха обратил на него внимание..Но рекомендую подружиться таки с графиками Трейдингвью и хоть иногда на них посматривать.По золоту,на месячном графике,на RSI мы пришли в зону,в которую не заходили с 1979г...79год!Топливный кризис в Америке после революции в Иране..отмена золотого стандарта Никсоном в 70-х...Антивоенные демонстрации по всей стране с войной во Вьетнаме,инфляция в 10% и даже выше за год...доллара!! на протяжении нескольких лет,вылилось в беспрецедентный рост золота и серебра(но с серебром,там была другая история)...достигший апогея в 1979г...Но интересно и дальше,когда все успокоилось,на какой срок золото вошло в пике и сколько лет оно падало...Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.
Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.
Адекватні люди дивляться на графік і тверезо оцінюють ситуацію, а не то, як ви))
Вы можете предоставить прогнозы по золоту и серебру этих "адекватных" за последние пару лет? Ну чтобы понять насколько они адекватные?
Мои то прогнозы все тут - продавать по 1550 и 40 еще давно (после чего доходили до 1050 и 13+) и с прошлого года уже когда поменялась парадигма - покупать с целями сначала 3К (на табло 2380), потом 3,5 (на табло 2700 примерно) потом 5 (на табло 3К с хвостиком) и серебро с целями 50 (на табло 27+)
Додано: Сер 05 лис, 2025 14:34
ihorsic написав:
Тут один великий спец може прогнозувати лише вартість справжнього паперу в пунктах прийому вторсировини бо на справжнє золото в нього грошей нема і не планується тільки жаба давить
Чтобы купить что-то ненужное надо сначала продать купленное ранее. Это же вы только трепетесь и спрашиваете годами "ну когда же покупать?"- а я честно пишу - купил еще в прошлом году серебро, в этом переложился в золото, цели 5000 краткосрочно, 10К долгосрочно.
