Додано: Сер 26 лис, 2025 19:19

Мировой рынок серебра столкнулся с новой угрозой. Запасы металла в Китае опустились до десятилетних минимумов после того, как страна отправила колоссальные объемы в Лондон для покрытия дефицита. Теперь сам Китай может оказаться неспособен стабилизировать рынок, пишет Bloomberg.



По данным бирж, запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи упали до минимума с 2015 года, а объемы на Шанхайской бирже золота — минимальны за более чем 9 лет. Причиной стал рекордный экспорт: только в октябре Китай вывез более 660 тонн драгметалла.



Аналитики выделяют несколько факторов, опустошивших китайские склады:



«Спасение Лондона». Металл массово вывозился в Великобританию, чтобы сбить исторический дефицит на лондонском рынке, возникший из-за бума спроса в Индии и США.

Страх тарифов. Трейдеры активно завозили серебро в США, опасаясь введения пошлин администрацией Дональда Трампа.

Солнечная энергетика. В Китае растет промышленный спрос, так как четвертый квартал традиционно является пиковым сезоном для установки солнечных панелей.

«Дефицит вызван растущим экспортом в Лондон. Напряженность может ослабнуть примерно через два месяца», — считает аналитик Jinrui Futures Цзыцзе Ву.



Ситуация уже привела к бэквордации в Шанхае — когда цены на ближайшие контракты выше, чем на дальние. Это верный признак острого дефицита предложения «здесь и сейчас».



В среду спотовая цена на серебро торговалась выше $52 за унцию, прибавив более 1%. За год котировки взлетели на 80%.



Масла в огонь подлила налоговая реформа в Китае. Отмена возврата НДС для некоторых видов золота, продаваемого вне бирж, заставила ритейлеров переключиться на серебро. Это заметно на крупнейшем рынке Шуйбэй в Шэньчжэне.



«Многие торговцы не уверены, как устанавливать цены на золото после новых правил, поэтому некоторые переключили внимание на серебро», — пояснил Лю Шуньминь из Shenzhen Guoxing Precious Metal Co.



Аналитики TD Securities предупреждают: если США введут тарифы на серебро (которое недавно внесли в список критических минералов), это «запрет» металл, уже попавший в Штаты.