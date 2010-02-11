RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 11:01

  Freza написав:Оракул из Омахи))

То другой, тем более вышел уже на пенсию. :lol: И он оракул был по акциям, с золотом и серебром у него не сложилось прорицать.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 19:19

Мировой рынок серебра столкнулся с новой угрозой. Запасы металла в Китае опустились до десятилетних минимумов после того, как страна отправила колоссальные объемы в Лондон для покрытия дефицита. Теперь сам Китай может оказаться неспособен стабилизировать рынок, пишет Bloomberg.

По данным бирж, запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи упали до минимума с 2015 года, а объемы на Шанхайской бирже золота — минимальны за более чем 9 лет. Причиной стал рекордный экспорт: только в октябре Китай вывез более 660 тонн драгметалла.

Аналитики выделяют несколько факторов, опустошивших китайские склады:

«Спасение Лондона». Металл массово вывозился в Великобританию, чтобы сбить исторический дефицит на лондонском рынке, возникший из-за бума спроса в Индии и США.
Страх тарифов. Трейдеры активно завозили серебро в США, опасаясь введения пошлин администрацией Дональда Трампа.
Солнечная энергетика. В Китае растет промышленный спрос, так как четвертый квартал традиционно является пиковым сезоном для установки солнечных панелей.
«Дефицит вызван растущим экспортом в Лондон. Напряженность может ослабнуть примерно через два месяца», — считает аналитик Jinrui Futures Цзыцзе Ву.

Ситуация уже привела к бэквордации в Шанхае — когда цены на ближайшие контракты выше, чем на дальние. Это верный признак острого дефицита предложения «здесь и сейчас».

В среду спотовая цена на серебро торговалась выше $52 за унцию, прибавив более 1%. За год котировки взлетели на 80%.

Масла в огонь подлила налоговая реформа в Китае. Отмена возврата НДС для некоторых видов золота, продаваемого вне бирж, заставила ритейлеров переключиться на серебро. Это заметно на крупнейшем рынке Шуйбэй в Шэньчжэне.

«Многие торговцы не уверены, как устанавливать цены на золото после новых правил, поэтому некоторые переключили внимание на серебро», — пояснил Лю Шуньминь из Shenzhen Guoxing Precious Metal Co.

Аналитики TD Securities предупреждают: если США введут тарифы на серебро (которое недавно внесли в список критических минералов), это «запрет» металл, уже попавший в Штаты.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 09:39

Freza Падение запасов на бирже - вернейший признак что это переоценено на взгляд самой биржи и биржа, пользуясь случаем, скидывает по дорогой цене свое.
Мне тоже при текущем голд/силвер рейт по 77.4 кажется что серебро дорого к золоту.
Но не забываем, что "бешеное золото для бедных" может устроить на бирже любые фортели. От того оно и бешеное. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 13:12

Гуглил недавно на тему золота, не важно что именно. Но теперь у меня каждая первая реклама в Facebook -- это торговцы золотом с их криком про "вечные ценности".
Закрадываются сомнения, может, как в известной истории про американского капиталиста и чистильщика обуви, раз уж даже чистильщики обуви заинтересовались акциями, то в этой теме больше делать нечего?
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 08:04

  M-Audio написав:Гуглил недавно на тему золота, не важно что именно. Но теперь у меня каждая первая реклама в Facebook -- это торговцы золотом с их криком про "вечные ценности".
Закрадываются сомнения, может, как в известной истории про американского капиталиста и чистильщика обуви, раз уж даже чистильщики обуви заинтересовались акциями, то в этой теме больше делать нечего?

Для чистоты эксперимента можно еще что-нибудь загуглить - вдруг окажется, что вам не жить без Лабубу или новая машина вместо еды на каждый день :mrgreen: ИИ контролирует каждый наш шаг - как раньше в фантастических фильмах показывали тему восстания машин! Загуглили - теперь получайте изо всех щелей рекламу, контекст или полунамеки на заинтересовавшую тему!
