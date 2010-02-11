То другой, тем более вышел уже на пенсию. И он оракул был по акциям, с золотом и серебром у него не сложилось прорицать.
Додано: Вів 25 лис, 2025 11:01
Додано: Сер 26 лис, 2025 19:19
Мировой рынок серебра столкнулся с новой угрозой. Запасы металла в Китае опустились до десятилетних минимумов после того, как страна отправила колоссальные объемы в Лондон для покрытия дефицита. Теперь сам Китай может оказаться неспособен стабилизировать рынок, пишет Bloomberg.
По данным бирж, запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи упали до минимума с 2015 года, а объемы на Шанхайской бирже золота — минимальны за более чем 9 лет. Причиной стал рекордный экспорт: только в октябре Китай вывез более 660 тонн драгметалла.
Аналитики выделяют несколько факторов, опустошивших китайские склады:
«Спасение Лондона». Металл массово вывозился в Великобританию, чтобы сбить исторический дефицит на лондонском рынке, возникший из-за бума спроса в Индии и США.
Страх тарифов. Трейдеры активно завозили серебро в США, опасаясь введения пошлин администрацией Дональда Трампа.
Солнечная энергетика. В Китае растет промышленный спрос, так как четвертый квартал традиционно является пиковым сезоном для установки солнечных панелей.
«Дефицит вызван растущим экспортом в Лондон. Напряженность может ослабнуть примерно через два месяца», — считает аналитик Jinrui Futures Цзыцзе Ву.
Ситуация уже привела к бэквордации в Шанхае — когда цены на ближайшие контракты выше, чем на дальние. Это верный признак острого дефицита предложения «здесь и сейчас».
В среду спотовая цена на серебро торговалась выше $52 за унцию, прибавив более 1%. За год котировки взлетели на 80%.
Масла в огонь подлила налоговая реформа в Китае. Отмена возврата НДС для некоторых видов золота, продаваемого вне бирж, заставила ритейлеров переключиться на серебро. Это заметно на крупнейшем рынке Шуйбэй в Шэньчжэне.
«Многие торговцы не уверены, как устанавливать цены на золото после новых правил, поэтому некоторые переключили внимание на серебро», — пояснил Лю Шуньминь из Shenzhen Guoxing Precious Metal Co.
Аналитики TD Securities предупреждают: если США введут тарифы на серебро (которое недавно внесли в список критических минералов), это «запрет» металл, уже попавший в Штаты.
Додано: Чет 27 лис, 2025 09:39
Freza Падение запасов на бирже - вернейший признак что это переоценено на взгляд самой биржи и биржа, пользуясь случаем, скидывает по дорогой цене свое.
Мне тоже при текущем голд/силвер рейт по 77.4 кажется что серебро дорого к золоту.
Но не забываем, что "бешеное золото для бедных" может устроить на бирже любые фортели. От того оно и бешеное.
Додано: Вів 02 гру, 2025 13:12
Гуглил недавно на тему золота, не важно что именно. Но теперь у меня каждая первая реклама в Facebook -- это торговцы золотом с их криком про "вечные ценности".
Закрадываются сомнения, может, как в известной истории про американского капиталиста и чистильщика обуви, раз уж даже чистильщики обуви заинтересовались акциями, то в этой теме больше делать нечего?
Додано: Сер 03 гру, 2025 08:04
Для чистоты эксперимента можно еще что-нибудь загуглить - вдруг окажется, что вам не жить без Лабубу или новая машина вместо еды на каждый день ИИ контролирует каждый наш шаг - как раньше в фантастических фильмах показывали тему восстания машин! Загуглили - теперь получайте изо всех щелей рекламу, контекст или полунамеки на заинтересовавшую тему!
Додано: Сер 03 гру, 2025 10:07
Да я что ж, по-вашему, никогда ничего не гуглил? Конечно, всегда есть некоторая корелляция с последующей контекстной рекламой. Кстати, не всегда, поэтому я только улыбаюсь, когда слышу конспирологию про то, что корпорации слушают ваши гаджеты 24/7, а потом заваливают вас рекламой на тему того, о чём вы говорили. Потому что иногда я не получаю рекламу о том, что искал в магазинах, а ведь тут даже не надо меня "слушать", сам с клавиатуры нужные слова пишу в интернет, но они этого не видят.
А здесь реально как с цепи сорвались -- какие-то малопонятные львовские и онлайн-обменки (с золотом, ага) просто потоком.
Додано: Сер 03 гру, 2025 10:28
Как выше правильно заметили - это реклама просто лезет от нескольких контор которые им торгуют и размещают рекламу.
Нет там никаких чистильщиков. Там и инвесторов на самом деле еще нет почти.
Когда я в прошлом году втарился в серебро и всем знакомым - частным инвесторам, ювелирам, торговцам слитками, антикварщикам (т.е. людям мягко говоря хорошо знакомым с предметом инвестиции не первый десяток лет) советовал тариться на всю котлету (а при возможности дешевого фондирования то и на заемные средства) серебром с целью 50 и золотом с целями 3, потом 3,5 потом 5 - вы не представляете как мне за спиной а иногда и в лицо крутили у виска пальцем, как они потом между собой перезванивались и общались на тему - "Слышали новость? Жаба поехал мозгами, накупил серебра по 25 и мечтает о 50! - Да, слышали, совсем на старости лет с катушек слетел. Наверное Киосаки дето подарили или на блошинном рынке купил за 5 гривен и впервые прочитал! Ладно бы сам накупил этого бесперспективного мусора так он еще и нас, состоятельных кротов, агитирует участвовать в этой безумной авантюре. Просто псих.Ха-ха-ха."
А на этом сайте - многие поддержали мои прошлогодние и этого года прогнозы? Хоть один из засегдатаев написал - "я тоже тарюсь на всю котлету" или "тарюсь на 10%"? Когда я написал в ответ на опрос модератором сколько %; надо в металлоломе держать - что оптимально в металл надо загнать не менее 120% капитала - так этот пост вообще удалили, сочли за глупую шутку.
Додано: Сер 03 гру, 2025 10:45
А вы надеялись найти здесь [рекламу] епископа? (с)
Рекламу в интернете размещают те кто реально торгует золотом, причем десятками кг контрабандного эмиссионного штампа а заодно и торгующие валютой, криптой и осуществляющие нелегальные перестановки по стране и всему миру. Не банки же или ломбарды будут рекламу оплачивать?
Додано: Сер 03 гру, 2025 11:28
M-Audio
По моим ощущениям по классическому графику пузыря мы только выходим из медвежьей ловушки с дном 3900.
