Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 15 гру, 2025 13:22
1patron Ну какой НДС на самопальные юмикоры 250? НДС то в Европе.
jabba
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:55
Ну шо, аналитики…куда завтра двинет, когда цб японии ставку поднимет, на 0,25
Freza
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:15
Freza Вы таки пипсуете на какой-то забугорной платформе...
jabba
