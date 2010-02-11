|
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:11
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
"Компания Tesla не может достать серебро. В этот понедельник цена на серебро резко вырастет с 91 доллара за унцию до 107 долларов за унцию" - прогноз от американских фанатов серебра на ближайшую неделю. Будем посмотреть.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:57
я это уже слышал в 2011.
по факту нет никаких предпосылок роста серебра в 3-5 раз за последнее время.
все эти миллиарды были и раньше.
30-40 рабочий прайс в нынешних реалиях, но не 90.
но там посмотрим, куда залезем.
металл попутный, с ростом цен и производства той же меди растет и производство серебра. главное понять, где закончится хайп и мода
медь за последний год выросла на 30%. вот это и есть те лишние бабки без хайпа
