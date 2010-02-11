Еще два таких дня, как сегодня и можно щупать 150. "За чей счет банкет?"
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 26 січ, 2026 20:09
Додано: Пон 26 січ, 2026 21:25
ойойой
все катится в пропасть
выдержка и железные нервы
последний раз и долгосрок
Додано: Пон 26 січ, 2026 22:01
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Завтра камнем вниз наверно, Тромб успокоился, Гренландия все решили
В Китае шухер мелкий
Иран ТАСО
Додано: Вів 27 січ, 2026 08:16
Freza Я уже устал считать камни, которые вместо упасть вниз - покинули пределы солнечной системы.
Додано: Вів 27 січ, 2026 08:19
Додано: Вів 27 січ, 2026 08:25
Самые сильные покупатели - это шортисты.(с) Которых выносит по стопу или маржинколу.
Если прикинуть хаи 11 года по серебру с учетом другой цены золота сейчас - так и на 200 могут сходить. У шорт сквиза потолка нет. Все мы помним акции Фольсквагена взлетевшие за пару дней с 200 до 1000.
