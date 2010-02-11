Додано: Сер 28 січ, 2026 08:14

Мировая финансовая система готовится к новым потрясениям, исходящим из Японии, сообщает Bloomberg. Рынок японских гособлигаций объемом $7,3 трлн, долгие годы считавшийся островком стабильности, превращается в эпицентр глобальной волатильности.



Резкий скачок доходностей гособлигаций, случившийся на прошлой неделе, шокировал трейдеров. Доходность 40-летних облигаций пробила рекордную отметку в 4%. Колебания доходностей 30-летних бумаг превысили четверть процентного пункта за одну сессию — движение, на которое раньше уходили месяцы. Капитализация кривой японского госдолга за один день рухнула на $41 млрд.



Причинами паники стали устойчивая инфляция, которая четвертый год подряд превышает целевые 2%, и популистские планы премьер-министра Санаэ Такаити. Перед досрочными выборами 8 февраля она обещает масштабные бюджетные расходы, что лишь раздувает и без того гигантский госдолг в 230% ВВП.



Турбулентность в Токио бьет по всему миру. По оценкам Goldman Sachs, каждые 10 базисных пунктов роста доходности японских облигаций добавляют 2–3 б.п. к ставкам в США и других странах. Кроме того, резкие скачки иены заставляют нервничать всех — от ФРС до Минфина США. Спекуляции о валютных интервенциях усиливаются.



Главный страх для глобальных рынков — репатриация японских капиталов. Японские инвесторы держат за рубежом более $5 трлн. При этом привлекательность домашних активов растет: доходность 30-летних облигаций уже обогнала показатели Германии и Китая.



Крупнейшие игроки, такие как Sumitomo Mitsui, уже заявили о планах перекладываться из иностранных облигаций в японские. Если японцы начнут массово возвращать деньги домой, это может обрушить рынки госдолга США и Европы, вызвав рост ставок в самый неподходящий момент.



«Это новая эра, — заявил Масаюки Когути из Mitsubishi UFJ Asset Management. — Это только начало. Есть вероятность, что нас ждут еще более сильные потрясения».