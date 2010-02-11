RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:28

  fox767676 написав:давно пора вже перейменувати гілку в "гарні новини про дорогоцінні метали"

Хорошие новости для тех кто уверовал и купил на всю котлету и потом еще одолжил и купил на заемные. А для тех кто все ждет откат на 2000,2800,3600, 4000 - для тех плохие. :roll:
1
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:01

  fox767676 написав:
та да..
Цена на электролизные гранулы серебра 999 пробы варьируется, составляя ориентировочно 1̶2̶5̶ ̶5̶7̶0̶ 160 000 ₴/кг, по данным Prom.ua. Это высокочистый технический материал, используемый в промышленности. Стоимость может меняться в зависимости от поставщика и курса драгметаллов на рынке.
Примерная цена (Украина): ̶1̶2̶5̶ ̶5̶7̶0̶ 160 000 грн за 1 кг (999 проба).
Использование: Применяется как серебро электролизное, гранулированное для различных производственных целей.



именно гранула, конечно. за килограмм
ну и одно дело 100 грамм на ОЛХ для «инвесторов» на ползарплаты, а другое дело, почем его можно продать хотя бы 10 кг. на сегодня в районе 3700 есть. плюс минус смотря что и как договоритесь.
думаю, что сбыт на бруски литые не сильно ушел от этой цифры
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:30

  smdtranz написав:
  fox767676 написав:
та да..
Цена на электролизные гранулы серебра 999 пробы варьируется, составляя ориентировочно 1̶2̶5̶ ̶5̶7̶0̶ 160 000 ₴/кг, по данным Prom.ua. Это высокочистый технический материал, используемый в промышленности. Стоимость может меняться в зависимости от поставщика и курса драгметаллов на рынке.
Примерная цена (Украина): ̶1̶2̶5̶ ̶5̶7̶0̶ 160 000 грн за 1 кг (999 проба).
Использование: Применяется как серебро электролизное, гранулированное для различных производственных целей.



именно гранула, конечно. за килограмм
ну и одно дело 100 грамм на ОЛХ для «инвесторов» на ползарплаты, а другое дело, почем его можно продать хотя бы 10 кг. на сегодня в районе 3700 есть. плюс минус смотря что и как договоритесь.
думаю, что сбыт на бруски литые не сильно ушел от этой цифры

https://t.me/kyt_gold/1988 За серебро в слитке 1 кг сегодня дают 3990 за кг.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:34

smdtranz Литые бруски литым брускам рознь. Одно дело самопал по 250 другое дело фирмА по килу.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:30

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Пришла Америка на работу и все полетело вниз. Все торгующие с плечом остались без депозитов. А еще утром они чувствовали себя хозяевами жизни.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:37

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Сбылись прогнозы всех. И камнем вверх и кирпичом вниз.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:48

1patron

НБУ понизил ставку на полпроцента. и каковы последствия :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:53

  1patron написав:Сбылись прогнозы всех. И камнем вверх и кирпичом вниз.

А я предупреждал давно что поход к сверкающим историческим высотам не будет гладким. Но с физметом играться в ловлю коррекций тяжело - можно угадать с продажей но потом не купить из-за отсутствия дешевого физмета.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 17:53

smdtranz Брокер Джон Смит, выпрыгнувший из окна
75-го этажа на Уолл Стрит, после удара о землю подлетел на 10 метров, чем немного отыграл свое утреннее падение...
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 18:02

  smdtranz написав:1patron

НБУ понизил ставку на полпроцента. и каковы последствия :mrgreen:

Молдова взвинтила цены на укроп - на биржах паника!
