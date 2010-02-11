Друзі, помітили, як різко закінчився ажіотаж навколо золота та срібла?А ще 3-4 тижні тому тільки і говорили, і писали про зростання вартості золота, срібла й інших дорогоцінних металів. Тоді натовпи інвесторів по всьому світу буквально божеволіли від зростання цін на дорогоцінні метали, а потім стався рекордний денний обвал; і ця тема за пару тижнів просто пішла з повістки.Наче хтось дав команду, що настав час закруглюватися з грою на підвищення. І зараз – мовчання, не з'являються навіть аналітичні статті на цю тему. Якось це все рукотворно виглядає. І також заради справедливості треба чесно сказати, що знову ж таки хтось на піку криптоейфорії, запустив ще одну сенсаційну інформацію, мовляв, Біткоїн ось-ось наздожене по капіталізації золото.Але давайте спокійно підрахуємо: отже, зараз золото оцінюється в $35 трлн, а Біткоїн всього в $1,5 трлн. Таким чином, навіть якщо ВТС колись коштуватиме $1 млн, його капіталізація дорівнюватиме $21 трлн, що все одно менше за ринок золота.Друзі, не подобається мені й те, що ці «хтось» спочатку активно підігрівали ажіотаж, а потім вони ж дуже швидко розпродалися на максимумах. Банкет закінчився, і у світі з'явилося багато дрібних інвесторів, які саме сплатили цей бенкет, купивши срібло понад $100, золото - вище за $5200, платину по $2500-$2900.Тепер ці «хтось», а насправді «кити ринку», вже почали купувати довгі американські й європейські держбонди. Тобто вони зараз готуються до серйозних неприємностей вже на фондових ринках. Особливо враховуючи той факт, що світ досяг найвищого рівня невизначеності в історії, перевершивши COVID-19, глобальну фінансову кризу та пузир доткомів (див. графік).Так, друзі, щось знову готується…