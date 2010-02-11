RSS
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 10:58

1patron Вы бы еще в субботнем номере Файнешенал Таймс котировки и графики смотрели бы. :mrgreen:
jabba
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:02

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Я же не такой гуру. Смотрю, где нашел. Где смотрят профи?
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:10

1patron Где угодно, кроме отстойного китко.
jabba
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:26

Тут не плохо investing.com
Там есть раздел котировки и там все , что хотите…
Еще и новости и всякое разное от аналитиков-шарлатанов

Удобно скачать и юзать приложение, есть и для айфона и для андроидов
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 10:25

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Золото втрачає вартість: ринок реагує на зміцнення долара
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 10:56

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Золото втрачає вартість: ринок реагує на зміцнення долара


Рыночный шум.
jabba
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 16:45

Олександр Гончаров - Директор Інституту розвитку економіки України
Друзі, помітили, як різко закінчився ажіотаж навколо золота та срібла?

А ще 3-4 тижні тому тільки і говорили, і писали про зростання вартості золота, срібла й інших дорогоцінних металів. Тоді натовпи інвесторів по всьому світу буквально божеволіли від зростання цін на дорогоцінні метали, а потім стався рекордний денний обвал; і ця тема за пару тижнів просто пішла з повістки.

Наче хтось дав команду, що настав час закруглюватися з грою на підвищення. І зараз – мовчання, не з'являються навіть аналітичні статті на цю тему. Якось це все рукотворно виглядає. І також заради справедливості треба чесно сказати, що знову ж таки хтось на піку криптоейфорії, запустив ще одну сенсаційну інформацію, мовляв, Біткоїн ось-ось наздожене по капіталізації золото.

Але давайте спокійно підрахуємо: отже, зараз золото оцінюється в $35 трлн, а Біткоїн всього в $1,5 трлн. Таким чином, навіть якщо ВТС колись коштуватиме $1 млн, його капіталізація дорівнюватиме $21 трлн, що все одно менше за ринок золота.

Друзі, не подобається мені й те, що ці «хтось» спочатку активно підігрівали ажіотаж, а потім вони ж дуже швидко розпродалися на максимумах. Банкет закінчився, і у світі з'явилося багато дрібних інвесторів, які саме сплатили цей бенкет, купивши срібло понад $100, золото - вище за $5200, платину по $2500-$2900.

Тепер ці «хтось», а насправді «кити ринку», вже почали купувати довгі американські й європейські держбонди. Тобто вони зараз готуються до серйозних неприємностей вже на фондових ринках. Особливо враховуючи той факт, що світ досяг найвищого рівня невизначеності в історії, перевершивши COVID-19, глобальну фінансову кризу та пузир доткомів (див. графік).

Так, друзі, щось знову готується…
Зображення
Ірина_
