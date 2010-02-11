Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 11:07

Та он так не думает, ему все можно.
Если они насиловали и убивали детей и прикопал у себя на даче. Играет на тех трупах в гольф и имел он все и всех…
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 11:40

Опять читали российские говносайты? :roll:
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 12:40

Та, да
А шо еще читать и смотреть(
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 12:50

  vodsi339 написав:Идем на 3700+- ,а потом земля под вашими ногами уйдет,и золото улетит.Сверяйте,дело 3 недель


Ну как же,мы помним. :arrow:
  vodsi339 написав:Обновленные данные..8000 до 1 марта

Думаю шо 3700 не будет. То что вчера утром было - то наверное самое дно.
Ну а в общем - согласен. Пойдем к новым высотам.
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 12:52

  Freza написав:Та, да
А шо еще читать и смотреть(

Все что угодно. Но только не это.(с). :wink:
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 13:52

Ну що камради починаємо закупатися?
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 14:22

Для закупки все ждали Gold 4000.00 USD/t.oz
Но, что-то пошло не так... :shock:
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 14:22

Золото по 10 000 долларов? Аналитики сохраняют твердую позицию, несмотря на обвал рынка драгоценных металлов

Недавнее резкое падение цен на золото окончательно ввело этот металл в зону «медвежьего рынка». По мнению одного аналитика, недавнее падение цен является «привлекательной точкой входа для инвесторов». Однако некоторые опытные участники рынка по-прежнему придерживаются более амбициозных долгосрочных прогнозов.

Резкое снижение цен на золото, вероятно, окончательно перевело металл в зону «медвежьего» рынка. Однако некоторые опытные трейдеры по-прежнему строят амбициозные долгосрочные прогнозы.

Во вторник цена на золото продолжила падать: спотовые котировки снизились на 2%, но затем немного восстановились и торговались с понижением на 1,5%, достигнув 4335,97 доллара за унцию. Фьючерсы также потеряли около 2%, опустившись до 4317,80 доллара, а серебро также показало снижение.

В результате этих изменений золото, цена которого упала примерно на 21% с январского пика в 5594,82 доллара, прочно закрепилось в зоне «медвежьего» рынка.

Многие аналитики считают, что недавнее снижение отражает скорее краткосрочные колебания, чем фундаментальные изменения, влияющие на цену золота. Сохраняющиеся геополитические угрозы, высокий спрос со стороны центробанков и перспектива ослабления доллара США продолжают поддерживать долгосрочный рост цен на этот металл. Золото традиционно воспринимается инвесторами как защитный актив в периоды нестабильности.

Президент Yardeni Research Эд Ярдени заявил CNBC, что ожидает цену золота в 10 000 долларов к концу десятилетия. При этом он снизил свой прогноз на конец года с 6 000 до 5 000 долларов за унцию, что все равно примерно на 15% выше текущих котировок.

Очередное снижение цен произошло на фоне сокращения позиций инвесторов из-за укрепления доллара США и признаков ослабления геополитической напряженности. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на пять дней запланированных ударов по иранской энергетической инфраструктуре.

Участники рынка полагают, что укрепление доллара США могло стимулировать фиксацию прибыли по золоту.

Несмотря на кратковременное ослабление рынка, аналитики рассматривают распродажу скорее как шанс для покупки, чем как смену тренда.

Джастин Лин, инвестиционный стратег Global X ETFs, отметил, что его базовый прогноз по цене золота к концу года остается на уровне 6000 долларов за унцию. По его мнению, недавнее снижение создает привлекательные условия для инвесторов.

Распродажа, по всей видимости, обусловлена краткосрочной чувствительностью к повышению процентных ставок, перебалансировкой портфелей на фоне слабости фондового рынка и самоуспокоенностью, связанной с продолжающимся конфликтом в Иране, отметил Лин в электронном письме.

Важно подчеркнуть, что его оптимистичный прогноз не связан с премиями за риски, связанные с войной, а скорее обусловлен более широким контекстом геополитической неопределенности, стабильным спросом со стороны центральных банков и устойчивым притоком средств от инвесторов в золотые ETF из Азии, добавил он.

Ожидается, что структурный спрос, особенно со стороны центральных банков развивающихся рынков, стремящихся к диверсификации резервов, обеспечит нижний предел цен. Лин указал на «высокую вероятность» того, что центральные банки увеличат объемы покупок после recent распродажи, что поможет стабилизировать рынок.

Банк Standard Chartered также сохраняет конструктивный настрой и приводит аналогичные долгосрочные факторы.

Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы золота в долгосрочной перспективе, что обусловлено структурными факторами, включая высокий спрос со стороны центральных банков развивающихся рынков и диверсификацию инвестиций на фоне геополитических рисков, заявил старший инвестиционный стратег банка Раджат Бхаттачарья в электронном письме CNBC.

Банк прогнозирует, что в течение следующих трех месяцев цена на золото восстановится и приблизится к отметке в 5375 долларов за унцию после завершения текущего этапа сокращения задолженности, при этом техническая поддержка будет наблюдаться в районе 4100 долларов.

Ключевым катализатором восстановления, по словам Бхаттачарьи, может стать ослабление доллара США, поскольку рынки ожидают, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки.

«Ослабление доллара США должно вновь поддержать цены на золото», — отметил Бхаттачарья.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам CNBC
https://www.profinance.ru/news/2026/03/ ... ya-na.html

Эдик на днях звонил, советовался.))
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 14:49

Те же шарлатаны, только в профиль
Тут хоть бы 5 опять пощупать…
