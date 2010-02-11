|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 10 кві, 2026 07:30
Золото росте, коли в світі негаразди - війна, кризи. Бо це - актив-убіжище. А коли все добре - золото падає, а росте фондовий ринок.
Тільки цей раз щось із золотом зламалось.
Додано: П'ят 10 кві, 2026 13:37
Ну и когда оно последний раз росло из-за войны или кризиса и тем более при падающей фонде?
Откройте графики золота и акций за 2008,2020 годы. весну 2025 и найдите 10 отличий с тепершней иранской войной.
Додано: Сер 15 кві, 2026 16:29
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Платина потихоньку подбирается к своим довоенным максимумам.
Додано: Чет 16 кві, 2026 17:17
Всем добрый день! Не успел два года назад купить золото, теперь созреваю на покупку 2/3 от того, что мог купить раньше. Этап смирения и оставленных надежд уже приближается.)
Может кто-то знает, в каких банках или ломбардах в Киеве есть серьезные аппараты для проверки толщи слитка методом электропроводности типа Sigma Metalytics, SIGMASCOPE - Helmut Fischer, Goldanalytix и т.д.?) + там же нужен аппарат РФА. То есть, обязательно хочу проверить обоими методами: электромагнитный для толщи и РФА для поверхности без вскрытия упаковки.
Додано: Чет 16 кві, 2026 23:48
На сколько понимаю, между золотом и войной сейчас такая корреляция: война > цена на нефть > инфляционное давление на доллар > контр-инфляционные действия: повышение / неснижение ставки по американским государственным бондам для сдерживания инфляции (стимулирование "дорогого доллара" > переток денег из золота в прибыльные бонды или в крепкий доллар > понижение цены на золото.
То есть, сейчас основным драйвером являются контр-инфляйионные действия: ставка по трежерям, как стимулирование "дорогого доллара". А "тихая гавань", получается уже не работает, так как бурю в океане перекрывают повышением ставки по трежерям и все бегут в трежеря, т.к. там выше заработок.
Как только война закончится и связанное инфляционное давление прекратится, ставку по бондам могут понизить, они станут менее привлекательными и фактор "тихой гавани" снова станет решающим с последующим ростом золота.
Т.е. в руках США рычаг в виде ставки по бондам, который в настоящее время сильнее войны в заливе. Значит, гегемон пока правит балл.)
|