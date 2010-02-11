Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 17 кві, 2026 14:55
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Иран открыл пролив и начался движ. Нефть никому больше не нужна. Драгметаллы в рост.
Востаннє редагувалось 1patron в П'ят 17 кві, 2026 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 кві, 2026 14:55
Я ответил человеку на вопрос об аномальной обратной зависимости войны и роста золота ("растет война - падает золото" и наоборот "падает война - растет золото").
Аномалия вызвана задавливанием инфляции ростом ставки по бондам США. Пока что этот рычаг сильнее войны/тихой гавани, как ни странно.
Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:11
И на сколько подняли ставку?
Правильный ответ - резкое падение фонды всегда тянет за собой золото по причине недостатки маржи у трейдероов с плечом.
Додано: П'ят 17 кві, 2026 17:25
jabba
Читайте первоистоники международного уровня: This occurred because higher inflation expectations spurred by the war caused the market to anticipate higher interest rates and a stronger US dollar, which weighed on the non-yielding metal.
Этот механизм в связи с конкретно этой войной у ведущих аналитиков указывался, как главная причина подешевения золота с разгаром войны - Ожидания повышения ставки (или её неснижения), чтобы купировать риск инфляции на время дефицита нефти и роста её цены.
В общем, учите матчасть.
Додано: П'ят 17 кві, 2026 17:41
jabba
Gold is not getting more expensive
Carsten Fritsch, a commodities analyst at Commerzbank, has noticed similarities with the current conflict: "The gold price has not benefited from the uncertainty caused by the Iran war," he told DW. "On the contrary, it is actually trading lower than before the war began."
He says there are two factors at play here. First, gold is traded in US dollars. When the dollar strengthens, gold becomes more expensive for buyers using other currencies. As a result, demand from those buyers declines, which tends to push the price down.
Second, rising oil prices are driving up inflation. When inflation increases, it becomes less likely that the US Federal Reserve will cut interest rates. If investors expect interest rates to stay higher, gold becomes less attractive because it does not pay interest, while other investments do.
Додано: П'ят 17 кві, 2026 19:21
Та це тут місцевий пан цинік, не звертайте уваги. Снизходить його величність іноді з-за хмар датив'їдливі коментарі.)
Додано: Пон 20 кві, 2026 09:00
Додано: Вів 21 кві, 2026 16:48
jabba
Ну и с чем по-вашему связано падение золота, как только сорвались переговоры по Ирану? Резко уменьшились гос.долг и эмиссия?
