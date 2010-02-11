Додано: Сер 22 кві, 2026 11:29

jabba

"С падением фонды"



Так у золота и фонды как раз, как правило, обратная зависимость: растет фонда (экономика) - падает золото (защитный актив, тихая гавань).



"Gold and stocks generally have an inverse relationship, where gold acts as a safe-haven asset during stock market turbulence, high inflation, or geopolitical stress. However, this correlation can change; they sometimes move together during periods of high liquidity or decouple entirely when inflation fears drive both types of assets differently.

Investopedia



Key insights on the relationship:

Safe Haven Dynamics: When stocks experience sharp downturns, investors often pivot to gold, making the metal's price move inversely to equity markets.



Diverse Drivers: Gold is driven by inflation, real interest rates, and currency devaluation, while stocks are primarily driven by corporate profits and economic growth.