Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 22 кві, 2026 11:36
jabba написав:
а тыкаете мне ( аналитику 60 уровня с многолетним бэкграундом, прогнозы которого с задержкой копипастят Морган Стенли и Джи Пи Морган Кеш) какое-то желтое дойче велле с аналитикой уровня первого класса.
Тот пример был не от Дойче Велле, а от Коммерцбанка.)
Практически все профессиональные экономисты и аналитики объясняют падение золота во время данной конкретной войны в Иране именно этим механизмом:
Война в Иране -> рост цен на нефть -> инфляционное давление на доллар -> контр-инфляционные меры для укрепления доллара в виде неснижения или повышения ставок по трежерям США -> переток денег из золота в трежеря, как более прибыльный актив -> снижение цены на золото.
Додано: Сер 22 кві, 2026 11:57
Здравствуйте подскажите пожалуйста если у меня есть золото 999.9 в прокатанном виде на какую цену нужно ориентироваться
Додано: Сер 22 кві, 2026 13:37
EverLand написав:jabba "С падением фонды"
Так у золота и фонды как раз, как правило, обратная зависимость
: растет фонда (экономика) - падает золото (защитный актив, тихая гавань).
Как правило?? Приведите примеров за последние четверть века хотя бы, когда ваше "как правило" работало? По нормальному, а не по учебнику для начинающих трейдунов - все ровно наоборот. Фонда,золото, биток и прочие рисковые активы растут не от экономики а от "порчи денег". В США шо экономика выросла за менее 20 лет в 4 раза как выросло золото и доу? Защитный актив и тихая гавань это никак не золото а трежеря.
Востаннє редагувалось jabba
в Сер 22 кві, 2026 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 кві, 2026 13:38
andriy_knyaz777 Биржа минус 1-2%
Додано: Сер 22 кві, 2026 14:28
Панове, не звертайте на його уваги. "История не терпит сослагательного наклонения". Він не знав, що виросте, просто вгадав. Але, схоже, щиро повірив, що він месія, і тепер його нарцисизм розрісся до неймовірних значень. Он як його несе...
jabba написав:
тыкаете мне ( аналитику 60 уровня с многолетним бэкграундом, прогнозы которого с задержкой копипастят Морган Стенли и Джи Пи Морган Кеш)
А ось - адекватний опис, як працює ринок щодо цих активів:
EverLand написав:
у золота и фонды как раз, как правило, обратная зависимость
: растет фонда (экономика) - падает золото (защитный актив, тихая гавань).
Key insights on the relationship:
Safe Haven Dynamics: When stocks experience sharp downturns, investors often pivot to gold, making the metal's price move inversely to equity markets.
Diverse Drivers: Gold
is driven by inflation, real interest rates, and currency devaluation
, while stocks
are primarily driven by corporate profits and economic growth
.
Востаннє редагувалось won
в Сер 22 кві, 2026 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 кві, 2026 14:29
jabba
Наберите в гугле "gold and stocks relation" и будет вам счастье.
