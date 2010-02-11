Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2338233923402341>
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 09:08

EverLand Если бы вы знали о существовании графика в виде японских свечей а не смотрели бы неадекватные графики линией ( которые сглаживают пиковые значения) то вопросов почему одновременно падает фонда и золото во время катаклизмов типо войны, биржевого краха или пандемии - у вас не возникало бы.
jabba
Повідомлень: 5168
З нами з: 18.12.08
Подякував: 380 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 10:00

  jabba написав:EverLand Если бы вы знали о существовании графика в виде японских свечей а не смотрели бы неадекватные графики линией ( которые сглаживают пиковые значения) то вопросов почему одновременно падает фонда и золото во время катаклизмов типо войны, биржевого краха или пандемии - у вас не возникало бы.

Ой, не треба робити з японських свічок відкриття. Всі про них знають. І шо, і шо, розкажіть, як поміняється ситуація, якщо показати графіки сп і золота не лініями, а свічками? Що поміняється??? Нічого. Золото там так само буде йти вниз, коли фонда вверх, і навпаки. З чого і слідує, що золото і фонда мають негативну кореляцію - тобто коли одне росте, інше падає. Не нейтральну, нульову (відсутність кореляції), а негативну.
won
 
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2026 11:12

  EverLand написав:jabba

Два графика за 30 лет: Доу и Золото.

Зображення

https://www.longtermtrends.com/dow-gold-ratio/
Там, где у Доу подъем, у золота провисание.
won
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 09:07

  won написав:Золото росте, коли в світі негаразди - війна, кризи. Бо це - актив-убіжище. А коли все добре - золото падає, а росте фондовий ринок.
Тільки цей раз щось із золотом зламалось.

Вам пытались обьяснить что ничего нее сломалось а так и должно быть. Но вы не тольтко упорствуете в своей ереси но еще и чуть что бежите стучать модераторам. Пребывайте в уверенности что ваши графики "лайн" корректные а просто что-то поломалось.
jabba
Повідомлень: 5168
З нами з: 18.12.08
Подякував: 380 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 09:23

Це вже просто неадекватне упорство з вашої сторони. Я не знаю, про що ще говорити, але ось історичні дані:
  EverLand написав:jabba

Два графика за 30 лет: Доу и Золото.

Зображення

https://www.longtermtrends.com/dow-gold-ratio/
Там, где у Доу подъем, у золота провисание.

Від вашого незрозумілого упрямства історія все одно не зміниться.
won
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 10:31

won Вот именно от вашего упорства в своей ереси история на графике японскими свечами, на которых видны хаи и лои - не изменится. В случаях глобальных катаклизмов как финансовый кризис 08 года, пандемия коронавируса или сейчас война в Иране с блокадой поставок нефти - рисковый актив золото сразу валится вместе с акциями. Вы же отказываетесь пользоваться корректными графиками и просто не видите этих обвалов золота синхронно с акциями - график лайн их просто срезает. Ну а по памяти вы не помните ни кризис 08 года ни коронавирус, потому что или слишком юны или про золото узнали год назад.
jabba
Повідомлень: 5168
З нами з: 18.12.08
Подякував: 380 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 12:10

  jabba написав: не видите этих обвалов золота синхронно с акциями - график лайн их просто срезает

Свічний графік - це лише компактний метод відображення волатильності всередині заданого таймфрейму. Тіні саме і показують розмір волатильності ВСЕРЕДИНІ таймфрейму. Але тренд що на лінійному, що на свічному графіку буде однаковий!


Ви ніколи не знайдете приклад, де свічний графік покаже ріст, а лінійний (на тому ж активі, історичному відрізку і таймфреймі) - падіння, бо це неможливо.
Закругляйтесь з цим упорством.

  jabba написав:хаи и лои

Мін/макс значення неважливі, коли оцінюєм тренд. А саме це і зроблено, коли порівняно довгострокову кореляцію між золотом і фондою, де чітко видно, що кореляція негативна (протилежна). OHLC покаже все одно те саме. Так, тіні будуть трохи вище/нижче від ціни закриття, але це - лиш показник волатильності, а не тренду, а тому - абсолютно не важливо в масштабах місяців-років. Тіні тренду не змінять, як не напружуйтесь.

Тож золото падає (не росте), коли фонда росте, і навпаки - в часи криз золото росте, ну а фонда падає. Так було завжди, до цього року.
won
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 12:54

won Вы реально не знаете истории и в глаза не видели графиков, а продолжаете упорствовать. Включите на японских свечах фонду и золото (два отдельных графика, не надо в один график тулить два) за 2008 год, когда случился финансовый кризис, 20 год когда началась пандемия и сравните с теперешним падением золота. Найдите как говорится 10 отличий. И перестанете называть рисковый актив золото защитным и фантазировать что оно растет из-за катаклизмов а сейчас что-то "поломалось". :mrgreen:
jabba
Повідомлень: 5168
З нами з: 18.12.08
Подякував: 380 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 13:56

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Так что- золото больше никому не нужно? А как же наши влажные мечты о космических золотых высотах? :(
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 14:07

  jabba написав:Вы же отказываетесь пользоваться корректными графиками и просто не видите этих обвалов золота синхронно с акциями - график лайн их просто срезает.


Та невже? Ну-ну.

Свічний
Зображення

Лінійний
Зображення

Актив, історичний період, таймфрейм однакові.
На графіках чітко видно, що від способу відображення напрям тренду не змінюється. Як і було сказано раніше:
  won написав:Ви ніколи не знайдете приклад, де свічний графік покаже ріст, а лінійний (на тому ж активі, історичному відрізку і таймфреймі) - падіння, бо це неможливо.

Що свічний, що лінійний графік виглядають однаково. На будь-яких таймфреймах. Якщо погано видно - відійдіть від монітору подалі.
Свічний лише додає інформацію про волатильність, яка є всередині обраного тф.

Отже, тепер, коли наочно підтверджено той факт, що лінійний спосіб є коректним для відображення тренду, ми можемо спокійно і однозначно порівнювати історичні дані:
  EverLand написав:Два графика за 30 лет: Доу и Золото.

Зображення

https://www.longtermtrends.com/dow-gold-ratio/
Там, где у Доу подъем, у золота провисание.

Висновок: золото і фонда зазвичай історично обернено скорельовані (негативно): коли одне росте, інше падає.



  jabba написав:won Вы реально не знаете истории и в глаза не видели графиков, а продолжаете упорствовать. Включите на японских свечах фонду и золото (два отдельных графика, не надо в один график тулить два) за 2008 год, когда случился финансовый кризис, 20 год когда началась пандемия

То це ж ви тут пропонуєте брати лише останні пару років, і розказуєте, що так було завжди)) А ще міряєтесь віком...
Історичні ж дані показують те, що раніше було інакше. Саме про це і мова - що останнім часом золото веде себе не так, як раніше.
