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Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2344234523462347
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 18:41

  won написав:Кольнули під 4000, можна лонгувати на свої гроші (без плечей), непогана зона.

Хто заходив з плечем, можна продавати. Заробили приблизно 70-100$ на кожній унції (залежно від конкретної ціни входу), вітаю з прибутком.
won
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2026 19:49

  Victor8 написав:Были прогнозы, что ниже 4000 не пойдем, но что-то пошло не так...
Gold 3983,65 USD/t.oz


кто-то здесь упоминал и гипотетическое дно в 3200...
У нас, наверное, оптимальной будет покупка у коллекционеров 900-ки в (относительно) современных монетах Европы: и не банковское, и не историческая ценность - можно будет и вывезти.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2026 09:28

  Миша-клиент написав:
  Victor8 написав:Были прогнозы, что ниже 4000 не пойдем, но что-то пошло не так...
Gold 3983,65 USD/t.oz


кто-то здесь упоминал и гипотетическое дно в 3200...
У нас, наверное, оптимальной будет покупка у коллекционеров 900-ки в (относительно) современных монетах Европы: и не банковское, и не историческая ценность - можно будет и вывезти.

Да, не исключено, что временно можем сходить и к цифре Gold 3200,00 USD/t.oz
Подчеркиваю, временно... :roll:
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2026 08:10

Походу поход 😃 на 10К$ відміняється маршрут перелаштовано на південь
ihorsic
 
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