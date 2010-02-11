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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 26 чер, 2026 18:41
won написав:
Кольнули під 4000, можна лонгувати на свої гроші (без плечей), непогана зона.
Хто заходив з плечем, можна продавати. Заробили приблизно 70-100$ на кожній унції (залежно від конкретної ціни входу), вітаю з прибутком.
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Додано: П'ят 26 чер, 2026 19:49
Victor8 написав:
Были прогнозы, что ниже 4000 не пойдем, но что-то пошло не так...
Gold 3983,65 USD/t.oz
кто-то здесь упоминал и гипотетическое дно в 3200...
У нас, наверное, оптимальной будет покупка у коллекционеров 900-ки в (относительно) современных монетах Европы: и не банковское, и не историческая ценность - можно будет и вывезти.
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Миша-клиент
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Додано: Пон 29 чер, 2026 09:28
Миша-клиент написав: Victor8 написав:
Были прогнозы, что ниже 4000 не пойдем, но что-то пошло не так...
Gold 3983,65 USD/t.oz
кто-то здесь упоминал и гипотетическое дно в 3200...
У нас, наверное, оптимальной будет покупка у коллекционеров 900-ки в (относительно) современных монетах Европы: и не банковское, и не историческая ценность - можно будет и вывезти.
Да, не исключено, что временно можем сходить и к цифре Gold 3200,00 USD/t.oz
Подчеркиваю, временно...
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Додано: Вів 30 чер, 2026 08:10
Походу поход 😃 на 10К$ відміняється маршрут перелаштовано на південь
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Додано: Сер 01 лип, 2026 12:07
Ни аналитики, ни даже срача на ветке. Тоска.
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yarg
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