Хто заходив з плечем, можна продавати. Заробили приблизно 70-100$ на кожній унції (залежно від конкретної ціни входу), вітаю з прибутком.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 26 чер, 2026 18:41
Додано: П'ят 26 чер, 2026 19:49
кто-то здесь упоминал и гипотетическое дно в 3200...
У нас, наверное, оптимальной будет покупка у коллекционеров 900-ки в (относительно) современных монетах Европы: и не банковское, и не историческая ценность - можно будет и вывезти.
Додано: Пон 29 чер, 2026 09:28
Да, не исключено, что временно можем сходить и к цифре Gold 3200,00 USD/t.oz
Подчеркиваю, временно...
Додано: Сер 01 лип, 2026 16:31
вот вам весьма качественная подделка 15 срублей российской империи.
была такая же и десятка.
шайба, у которой по центру серебро, а по краям на 1 миллиметр примерно золото 750 пробы или около того, покрыта со всех сторон толстым слоем золота 900 пробы, как на настоящих червонцах. если запиливать угол или гурт, серебро не увидите. но если процарапать по центру, там белый металл. конечно, разломали.
мне не понятно, почему именно серебро а не какая-то бронза, хотя бы красная. но кто-то заморочился. вес строго совпадает с оригиналом. толщину и прочее не меряли, понятно должна быть больше. анализ РФА с поверхности дает 900 как положено.
к вопросу об «инвестициях» во всякий такой лом с дикой переплатой к бирже ради профиля николая. последнее время часто фуфел этот царский попадается, но такая заморочка — впервые. обычно там 585 с покрытием или типа того что-то
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