Додано: Сер 01 лип, 2026 16:31

вот вам весьма качественная подделка 15 срублей российской империи.была такая же и десятка.шайба, у которой по центру серебро, а по краям на 1 миллиметр примерно золото 750 пробы или около того, покрыта со всех сторон толстым слоем золота 900 пробы, как на настоящих червонцах. если запиливать угол или гурт, серебро не увидите. но если процарапать по центру, там белый металл. конечно, разломали.мне не понятно, почему именно серебро а не какая-то бронза, хотя бы красная. но кто-то заморочился. вес строго совпадает с оригиналом. толщину и прочее не меряли, понятно должна быть больше. анализ РФА с поверхности дает 900 как положено.к вопросу об «инвестициях» во всякий такой лом с дикой переплатой к бирже ради профиля николая. последнее время часто фуфел этот царский попадается, но такая заморочка — впервые. обычно там 585 с покрытием или типа того что-то