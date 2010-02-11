Хто заходив з плечем, можна продавати. Заробили приблизно 70-100$ на кожній унції (залежно від конкретної ціни входу), вітаю з прибутком.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 26 чер, 2026 18:41
Додано: П'ят 26 чер, 2026 19:49
кто-то здесь упоминал и гипотетическое дно в 3200...
У нас, наверное, оптимальной будет покупка у коллекционеров 900-ки в (относительно) современных монетах Европы: и не банковское, и не историческая ценность - можно будет и вывезти.
Додано: Пон 29 чер, 2026 09:28
Да, не исключено, что временно можем сходить и к цифре Gold 3200,00 USD/t.oz
Подчеркиваю, временно...
Додано: Сер 01 лип, 2026 16:31
вот вам весьма качественная подделка 15 срублей российской империи.
была такая же и десятка.
шайба, у которой по центру серебро, а по краям на 1 миллиметр примерно золото 750 пробы или около того, покрыта со всех сторон толстым слоем золота 900 пробы, как на настоящих червонцах. если запиливать угол или гурт, серебро не увидите. но если процарапать по центру, там белый металл. конечно, разломали.
мне не понятно, почему именно серебро а не какая-то бронза, хотя бы красная. но кто-то заморочился. вес строго совпадает с оригиналом. толщину и прочее не меряли, понятно должна быть больше. анализ РФА с поверхности дает 900 как положено.
к вопросу об «инвестициях» во всякий такой лом с дикой переплатой к бирже ради профиля николая. последнее время часто фуфел этот царский попадается, но такая заморочка — впервые. обычно там 585 с покрытием или типа того что-то
Додано: Чет 02 лип, 2026 09:56
Всегда недоумевал - откуда у влошенцев в головах абсолютный бред при наличии денех? Все шо старше 50 лет - антиквариат. Люди уголовные срока получали за 1 серебряный полтинник 1924 года.
Вывезти проще простого именно банковское - тут продали, через тезер перевели и там купили с меньшей премией чем тут. Без всяких таможен.
Додано: Чет 02 лип, 2026 10:00
С вероятностью как у блондиники 50/50?
Забудьте за 3200 до деноминации. Это что было - такие цены вы видели в последний раз в этой жизни.
Вы представляете шо Трамп сделает с новым Председателем за повышение ставки? Он его поставил чтобы понижать. А старого крыл матом в прямом эфире за нежелание понижать. Никакого повышения не будет - развели лохов с слабыми нервами и к новым высотам.
Додано: Чет 02 лип, 2026 10:04
Качеством там и не пахнет - самопал видно даже отсюда. Серебро - чтоб было не такое толстенное как с меди. Но все равно она на 50% толще нормы. Видно и без штангеля. При такой толщине пилить и носить в спектральный анализ - лишннее. И возможно серебро чтобы новомодные магнитные приборы показали на такой монете норм.
Додано: Чет 02 лип, 2026 10:56
У Трампа скоро экватор (50%) его правления. Кто будет следующий и какая политика ФРС нас ожидает - вот в чём вопрос? Деноминация, пока, под вопросом, как я понимаю
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