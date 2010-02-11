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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 02 лип, 2026 12:40
jabba написав:
Вывезти проще простого именно банковское - тут продали, через тезер перевели
и там купили с меньшей премией чем тут. Без всяких таможен.
Wat?
Яким боком тоді вид золота до того факту, що переказ все одно в тезері?Ви, поки дописуєте друге речення, забуваєте, про шо було в першому.🤣
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yarg
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