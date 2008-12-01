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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:02
ребе Нок написав:
Я думаю что модератором не может быть человек с активной политической позицией и любитель подискутировать, который при этом практикует удаление неугодных сообщений и бан пользователей. А что думает руководство по этому поводу очень хотелось бы услышать.
К сожалению, мы еще не создали бесчувственных роботов, способных справляться с функцией модерирования
Приходится привлекать людей, которым, в силу их человеческих особенностей, тоже свойственно порой ошибаться.
Но! Обсуждение представителей закона зачастую приводит к анархии.
А анархии на данном форуме не будет. Уж поверьте.
Поэтому если кто-то, по их мнению, был несправедливо забанен на какое-то время... от имени руководства приношу им свои извинения.
Обещаю, что мы будем более... тщательно впредь относиться к случаям бана.
Но! Повторю еще раз: анархии на данном форуме не будет.
Отдельные извинения от моего имени - нашему гуру Imprinter'у, к которому, возможно, взыскание было применено ... излишне жестко. Ваш случай разобран персонально.
Давайте жить дружно и делать совместными усилиями наш форум как можно лучше! Не будем тратить силы и время на взаимные обвинения. Это путь в никуда.
С неизменным уважением ко всем,
Администратор форума и его Редактор (в одном лице)
Николай Лебедев.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:35
Редактор форума написав: ребе Нок написав:
Я думаю что модератором не может быть человек с активной политической позицией и любитель подискутировать, который при этом практикует удаление неугодных сообщений и бан пользователей. А что думает руководство по этому поводу очень хотелось бы услышать.
К сожалению, мы еще не создали бесчувственных роботов, способных справляться с функцией модерирования
Приходится привлекать людей, которым, в силу их человеческих особенностей, тоже свойственно порой ошибаться.
Но! Обсуждение представителей закона зачастую приводит к анархии.
А анархии на данном форуме не будет. Уж поверьте.
Поэтому если кто-то, по их мнению, был несправедливо забанен на какое-то время... от имени руководства приношу им свои извинения.
Обещаю, что мы будем более... тщательно впредь относиться к случаям бана.
Но! Повторю еще раз: анархии на данном форуме не будет.
Отдельные извинения от моего имени - нашему гуру Imprinter'у, к которому, возможно, взыскание было применено ... излишне жестко. Ваш случай разобран персонально.
Давайте жить дружно и делать совместными усилиями наш форум как можно лучше! Не будем тратить силы и время на взаимные обвинения. Это путь в никуда.
С неизменным уважением ко всем,
Администратор форума и его Редактор (в одном лице)
Николай Лебедев.
Если привлекаете людей, а не роботов на модерирование, то пусть модераторы занимаются своим основным занятием-модерированием, а не вступают с форумчанами в дисскусии, а потом за это банят, так как позиция модератора не совпадает с позицией форумчан.
Это я конкретно говорю по модератору-провокатору c ником Faсeless. Он в каждой теме затычка-везде сует свой нос и обязательно должен вставить свои 5 копеек. Причем очень часто обзывает форумчан тупыми, глупыми и т.п. словами. При этом ответить ему ничего нельзя-так как сразу бан минимум на неделю за "хамство" или "публичное обсуждение модератора на форуме"
Сам бы его с радостью добавил его в черный список, так нельзя-он же МОДЕРАТОР!
Лично недавно получил недельный бан только за то, что на ветке "когда начнется обвал на КРЖН" два форумчанина начали материться и сквернословить. При этом их сообщения вообще не удалялись, так как носили антироссийскую риторику, что всячески приветствуется на этом сайте. Так вот-я задал вопрос под этими матами, что бы модератор огласил весь список ругательных слов за которые НЕ банят. Причем по моему тону написанного было понятно, что Я всего лишь пытался привлечь модераторов почистить ветку, так как форумчане откровенно нарушали правила форума, а модератор просто это игнорировал. В итоге я получил недельный бан "за матерные слова"
и публичное обсуждение модерирования. а тех двоих не то что не забанили, даже сообщения не стерли.
Если вы не хотите растерять остатки былого авторитета самих Финансов и старожил форума, что-то нужно менять... модератора Faсeless в первую очередь
В вечном игноре : Василь-Рiвне, budivelnik, somilitark, Libo(Али-Джин), kievlyanka, Whatever, oxana_anaxo, pesikot, flyman, zahar_, yura_, Унуноктий(и его клоны)
Минстець: Whatever, yarg, kolbaska, bolex, mortimer, lapay, Sommer, awm111...
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