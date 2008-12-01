Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Додано: Чет 11 січ, 2018 23:35

Редактор форума написав: ребе Нок написав: Я думаю что модератором не может быть человек с активной политической позицией и любитель подискутировать, который при этом практикует удаление неугодных сообщений и бан пользователей. А что думает руководство по этому поводу очень хотелось бы услышать. Я думаю что модератором не может быть человек с активной политической позицией и любитель подискутировать, который при этом практикует удаление неугодных сообщений и бан пользователей. А что думает руководство по этому поводу очень хотелось бы услышать.



К сожалению, мы еще не создали бесчувственных роботов, способных справляться с функцией модерирования Приходится привлекать людей, которым, в силу их человеческих особенностей, тоже свойственно порой ошибаться.

Но! Обсуждение представителей закона зачастую приводит к анархии.

А анархии на данном форуме не будет. Уж поверьте.



Поэтому если кто-то, по их мнению, был несправедливо забанен на какое-то время... от имени руководства приношу им свои извинения.

Обещаю, что мы будем более... тщательно впредь относиться к случаям бана.

Но! Повторю еще раз: анархии на данном форуме не будет.



Отдельные извинения от моего имени - нашему гуру Imprinter'у, к которому, возможно, взыскание было применено ... излишне жестко. Ваш случай разобран персонально.



Давайте жить дружно и делать совместными усилиями наш форум как можно лучше! Не будем тратить силы и время на взаимные обвинения. Это путь в никуда.



С неизменным уважением ко всем,



Администратор форума и его Редактор (в одном лице)

Николай Лебедев. К сожалению, мы еще не создали бесчувственных роботов, способных справляться с функцией модерированияПриходится привлекать людей, которым, в силу их человеческих особенностей, тоже свойственно порой ошибаться.Но! Обсуждение представителей закона зачастую приводит к анархии.А анархии на данном форуме не будет. Уж поверьте.Поэтому если кто-то, по их мнению, был несправедливо забанен на какое-то время... от имени руководства приношу им свои извинения.Обещаю, что мы будем более... тщательно впредь относиться к случаям бана.Но! Повторю еще раз: анархии на данном форуме не будет.Отдельные извинения от моего имени - нашему гуру Imprinter'у, к которому, возможно, взыскание было применено ... излишне жестко. Ваш случай разобран персонально.Давайте жить дружно и делать совместными усилиями наш форум как можно лучше! Не будем тратить силы и время на взаимные обвинения. Это путь в никуда.С неизменным уважением ко всем,Администратор форума и его Редактор (в одном лице)Николай Лебедев.

Если привлекаете людей, а не роботов на модерирование, то пусть модераторы занимаются своим основным занятием-модерированием, а не вступают с форумчанами в дисскусии, а потом за это банят, так как позиция модератора не совпадает с позицией форумчан.Это я конкретно говорю по модератору-провокатору c ником Faсeless. Он в каждой теме затычка-везде сует свой нос и обязательно должен вставить свои 5 копеек. Причем очень часто обзывает форумчан тупыми, глупыми и т.п. словами. При этом ответить ему ничего нельзя-так как сразу бан минимум на неделю за "хамство" или "публичное обсуждение модератора на форуме"Сам бы его с радостью добавил его в черный список, так нельзя-он же МОДЕРАТОР!Лично недавно получил недельный бан только за то, что на ветке "когда начнется обвал на КРЖН" два форумчанина начали материться и сквернословить. При этом их сообщения вообще не удалялись, так как носили антироссийскую риторику, что всячески приветствуется на этом сайте. Так вот-я задал вопрос под этими матами, что бы модератор огласил весь список ругательных слов за которые НЕ банят. Причем по моему тону написанного было понятно, что Я всего лишь пытался привлечь модераторов почистить ветку, так как форумчане откровенно нарушали правила форума, а модератор просто это игнорировал. В итоге я получил недельный бан "за матерные слова"и публичное обсуждение модерирования. а тех двоих не то что не забанили, даже сообщения не стерли.Если вы не хотите растерять остатки былого авторитета самих Финансов и старожил форума, что-то нужно менять... модератора Faсeless в первую очередь