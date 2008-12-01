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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:02

  ребе Нок написав:Я думаю что модератором не может быть человек с активной политической позицией и любитель подискутировать, который при этом практикует удаление неугодных сообщений и бан пользователей. А что думает руководство по этому поводу очень хотелось бы услышать.


К сожалению, мы еще не создали бесчувственных роботов, способных справляться с функцией модерирования :) Приходится привлекать людей, которым, в силу их человеческих особенностей, тоже свойственно порой ошибаться.
Но! Обсуждение представителей закона зачастую приводит к анархии.
А анархии на данном форуме не будет. Уж поверьте.

Поэтому если кто-то, по их мнению, был несправедливо забанен на какое-то время... от имени руководства приношу им свои извинения.
Обещаю, что мы будем более... тщательно впредь относиться к случаям бана.
Но! Повторю еще раз: анархии на данном форуме не будет.

Отдельные извинения от моего имени - нашему гуру Imprinter'у, к которому, возможно, взыскание было применено ... излишне жестко. Ваш случай разобран персонально.

Давайте жить дружно и делать совместными усилиями наш форум как можно лучше! Не будем тратить силы и время на взаимные обвинения. Это путь в никуда.

С неизменным уважением ко всем,

Администратор форума и его Редактор (в одном лице)
Николай Лебедев.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:33

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

В профілі неможливо побачити авторів подяки. Це так задумано тепер, чи тимчасово?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:40

  Ой+ написав:В профілі неможливо побачити авторів подяки. Це так задумано тепер, чи тимчасово?

Тимчасово. В хромі можна побачити список якщо натиснути одночасно Cntrl
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:45

  Faceless написав:
  Ой+ написав:В профілі неможливо побачити авторів подяки. Це так задумано тепер, чи тимчасово?

Тимчасово. В хромі можна побачити список якщо натиснути одночасно Cntrl


Можно в Хроме, в Опере, и в Яндекс-браузере.
Мозилла не дает смотреть.
freeze
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