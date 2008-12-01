Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Додано: Чет 11 січ, 2018 23:02

ребе Нок написав: Я думаю что модератором не может быть человек с активной политической позицией и любитель подискутировать, который при этом практикует удаление неугодных сообщений и бан пользователей. А что думает руководство по этому поводу очень хотелось бы услышать. Я думаю что модератором не может быть человек с активной политической позицией и любитель подискутировать, который при этом практикует удаление неугодных сообщений и бан пользователей. А что думает руководство по этому поводу очень хотелось бы услышать.

К сожалению, мы еще не создали бесчувственных роботов, способных справляться с функцией модерированияПриходится привлекать людей, которым, в силу их человеческих особенностей, тоже свойственно порой ошибаться.Но! Обсуждение представителей закона зачастую приводит к анархии.А анархии на данном форуме не будет. Уж поверьте.Поэтому если кто-то, по их мнению, был несправедливо забанен на какое-то время... от имени руководства приношу им свои извинения.Обещаю, что мы будем более... тщательно впредь относиться к случаям бана.Но! Повторю еще раз: анархии на данном форуме не будет.Отдельные извинения от моего имени - нашему гуру Imprinter'у, к которому, возможно, взыскание было применено ... излишне жестко. Ваш случай разобран персонально.Давайте жить дружно и делать совместными усилиями наш форум как можно лучше! Не будем тратить силы и время на взаимные обвинения. Это путь в никуда.С неизменным уважением ко всем,Администратор форума и его Редактор (в одном лице)Николай Лебедев.