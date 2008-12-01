Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

К сожалению, мы еще не создали бесчувственных роботов, способных справляться с функцией модерирования Приходится привлекать людей, которым, в силу их человеческих особенностей, тоже свойственно порой ошибаться.
Но! Обсуждение представителей закона зачастую приводит к анархии.
А анархии на данном форуме не будет. Уж поверьте.
Поэтому если кто-то, по их мнению, был несправедливо забанен на какое-то время... от имени руководства приношу им свои извинения.
Обещаю, что мы будем более... тщательно впредь относиться к случаям бана.
Но! Повторю еще раз: анархии на данном форуме не будет.
Отдельные извинения от моего имени - нашему гуру Imprinter'у, к которому, возможно, взыскание было применено ... излишне жестко. Ваш случай разобран персонально.
Давайте жить дружно и делать совместными усилиями наш форум как можно лучше! Не будем тратить силы и время на взаимные обвинения. Это путь в никуда.
С неизменным уважением ко всем,
Администратор форума и его Редактор (в одном лице)
Николай Лебедев.