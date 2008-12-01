Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Дизлайк
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Додано: Сер 17 січ, 2018 20:03
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Дизлайк
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:30
Розгляньте обмеження, яке б не давало користувачу писати на одній сторінці більше 2 повідомлень
Бо деякі гілки переходять в міжсобойчик
Наприклад будівельник-дейтройт
На кожній сторінці є одне-два повідомлення від будівельника і по 3-5 відповідей дейтройта на кожне з повідомлень
Як це зробити
Ну наприклад заборонити писати більше двох повідомлень на сторінку.Я думаю що присутність 2 (на крайняк три) з 10 повідомлень на кожній з сторінок більш ніж достатньо щоб
а - донести свою думку
б - дати можливість(залишити місце) і іншим донести свою думку.
Якщо навіть щось забув- то можеш відредагувати вже написане.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:42
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Хіба кількість повідомлень на сторінці якось заважає іншим висловити свою думку?
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