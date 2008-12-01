Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Додано: Суб 20 січ, 2018 18:30

Розгляньте обмеження, яке б не давало користувачу писати на одній сторінці більше 2 повідомлень

Бо деякі гілки переходять в міжсобойчик

Наприклад будівельник-дейтройт

На кожній сторінці є одне-два повідомлення від будівельника і по 3-5 відповідей дейтройта на кожне з повідомлень

Як це зробити

Ну наприклад заборонити писати більше двох повідомлень на сторінку.Я думаю що присутність 2 (на крайняк три) з 10 повідомлень на кожній з сторінок більш ніж достатньо щоб

а - донести свою думку

б - дати можливість(залишити місце) і іншим донести свою думку.

Якщо навіть щось забув- то можеш відредагувати вже написане.

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення