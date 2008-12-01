Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Дизлайк
|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 20:03
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Дизлайк
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:30
Розгляньте обмеження, яке б не давало користувачу писати на одній сторінці більше 2 повідомлень
Бо деякі гілки переходять в міжсобойчик
Наприклад будівельник-дейтройт
На кожній сторінці є одне-два повідомлення від будівельника і по 3-5 відповідей дейтройта на кожне з повідомлень
Як це зробити
Ну наприклад заборонити писати більше двох повідомлень на сторінку.Я думаю що присутність 2 (на крайняк три) з 10 повідомлень на кожній з сторінок більш ніж достатньо щоб
а - донести свою думку
б - дати можливість(залишити місце) і іншим донести свою думку.
Якщо навіть щось забув- то можеш відредагувати вже написане.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:42
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Хіба кількість повідомлень на сторінці якось заважає іншим висловити свою думку?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 21 січ, 2018 16:09
Якщо ти висловлюєш свою думку - то очікуєш почути не тролячий набір в 5 повідомленнях(при чому набір однаковий для всіх твоїх думок) від однієї особи - а й думки інших читачів цих сторінок.
Якщо обмежити будь-кого максимум двома повідомленнями на сторінку- то на одній сторінці буде обговорення від мінімум 5 учасників - це унеможливить тролінг.
Хочете глянути статистику 10 сторінок гілки яку ви закрили ?
стр________35_36_37_38_39_40_41_42_43_44_
detroytred___ 3__4__4__5__7__6__5__6__5__4__49 з 100повідомлень
budivelnik____3__1__2__4__3__3__1__4__4__5__30 з 10 повідомлень
Imp_________3__1__3__1__0__1__0
rjkz__________1__1__1___________2
sal_________0__3__0
freeze________________________2
Faceless_____________________________1__1
Я вже мовчу , коли провести аналіз , а саме скільки чиїх повідомлень вносили на обговорення щось нове (власну думку) і скільки чиїх обговорювали внесення цього нового
Спробуйте самі переглянувши цих 10 сторінок , (або інших 10 , де мій опонент по аналогічному алгоритму засирає гілки в спілкуванні зі мною) і зрозумієте - що данний спосіб не що інше як засіб не дати можливості іншим читачам зрозуміти щось нове що пропонується.
Тому
Якщо на сторінці будуть
2 моїх в яких я доношу свої думки і 2 опонента в яких він критикує мої - то це займе всього 40% сторінки , а значить буде можливість іншим висказати свою думку по цьому питанню
В свою чергу , обмеження кількості повідомлень на сторінку створить умови для того щоб дописувач не писав імпульсивно, а писав вдумчиво - що в свою чергу підніме інформативне наповнення цих сторінок
І останнє
Якщо будуть 2 за щось і 2 критичні- і більше жодної, то це дозволить і іншим читачам на протязі тривалого проміжку часу ознайомитись з цим за і контра...., у нас же всі ліниві , а тому максимум відкривають дві останні сторінки.
Якщо ж цього не зробити то графомани, або проплачені(або й ідейні) вороги мають можливість нічого не написавши нового і не порушуючи жодного з правил( не обовязково ж когось ображати в повідомленні) мілкими придирками ( по одній в кожному своєму і так легко3-5штук) перекидати твоє головне смислове повідомлення на три сторінки вниз де його мало хто буде шукати.
А тому , хтось з інтелектом вищим ніж табуретка, зайшовши на ці сторінки і побачивши срач - на другий раз просто не зайде.
ПС
При цьому в топік-стартера гілки кількість повідомлень на гілці яку він започаткував може не обмежуватись
ППС
Зверніть увагу
Моя пропозиція про обмеження кількості була подана за 18 годин до того як Ви закрили гілку, а значить
а - я швидше від Вас побачив проблеми
б - закриттям гілки Ви признали наявність цих проблем
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Нед 21 січ, 2018 19:49
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Пане Вікторе, я отримав наприклад нічого не пишу в тих темах де ви с детройтом влаштували взаємне кидання брудом саме тому, що геть немає бажання влізати в оту вашу ідилію.
Будьте розумнішим і просто проігноруйте кілька разів нові дописи, і детройту не буде на що відповідати, і відразу чистіше стане й дихати легше
Обмежень на кількість повідомлень на сторінку не підтримую ніяк.
Якщо цим і зловживають, залиште то на суд модераторів
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 21 січ, 2018 22:29
Особисто Ви можете притримуватись біблейської філософії - вдарили по лівій щоці - підстав праву
Я ж не мазохіст , а тому не розумію - чому я , написавши власні думки- повинен потерпати від того що якийсь графоман ( чи при***, чи москаль, чи взагалі нуль)-не висловивши жодної своєї думки , за рахунок примітивного набору троля(ти тупий, ти невіглас.тобі вказували....) повинен перебивати цими повідомленнями мої , при чому навіть Ви , тепер як тільки бачите мої - відразу втікаєте, бо знаєте що приповзе те що потім буде погано пахнути.
То я не розумію
Ви модератор - чи страус?
Чи просто в мого опонента такі ж права як і у Вас. а тому ви вирішили не сваритись з колегою?
ПС
Я давно на цих сторінках і як правило ті ніки з якими я зчеплявся - зникали з цих сторінок не в останню чергу завдяки діям адміністрації, які бачили негативний вплив мого опонента на ці сторінки.
Може деколи варто прислухатись- ніж в черговий раз вляпатись
ППС
Ще раз гляньте на статистику
1 Я спочатку пишу не звертаючи уваги
2 Мій опонент збільшує кількість свого срачу без власних ідей
3 Я не витримую - починаю відповідати
4 Гілка засирається і вмирає
Якщо адміністрація зацікавлена в кількості повідомлень - тоді дії адміністрації вірні
Якщо адміністрація зацікавлена в якості - тоді дії виглядають ....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
реклама
|