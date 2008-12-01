Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Додано: Нед 21 січ, 2018 16:09

Faceless написав: budivelnik написав: Розгляньте обмеження, яке б не давало користувачу писати на одній сторінці більше 2 повідомлень

Бо деякі гілки переходять в міжсобойчик

Наприклад будівельник-дейтройт

На кожній сторінці є одне-два повідомлення від будівельника і по 3-5 відповідей дейтройта на кожне з повідомлень

Як це зробити

Ну наприклад заборонити писати більше двох повідомлень на сторінку.Я думаю що присутність 2 (на крайняк три) з 10 повідомлень на кожній з сторінок більш ніж достатньо щоб

а - донести свою думку

б - дати можливість(залишити місце) і іншим донести свою думку.

Якщо навіть щось забув- то можеш відредагувати вже написане. Хіба кількість повідомлень на сторінці якось заважає іншим висловити свою думку? Хіба кількість повідомлень на сторінці якось заважає іншим висловити свою думку?

Якщо ти висловлюєш свою думку - то очікуєш почути не тролячий набір в 5 повідомленнях(при чому набір однаковий для всіх твоїх думок) від однієї особи - а й думки інших читачів цих сторінок.Якщо обмежити будь-кого максимум двома повідомленнями на сторінку- то на одній сторінці буде обговорення від мінімум 5 учасників - це унеможливить тролінг.Хочете глянути статистику 10 сторінок гілки яку ви закрили ?стр________35_36_37_38_39_40_41_42_43_44_detroytred___ 3__4__4__5__7__6__5__6__5__4__49 з 100повідомленьbudivelnik____3__1__2__4__3__3__1__4__4__5__30 з 10 повідомленьImp_________3__1__3__1__0__1__0rjkz__________1__1__1___________2sal_________0__3__0freeze________________________2Faceless_____________________________1__1Я вже мовчу , коли провести аналіз , а саме скільки чиїх повідомлень вносили на обговорення щось нове (власну думку) і скільки чиїх обговорювали внесення цього новогоСпробуйте самі переглянувши цих 10 сторінок , (або інших 10 , де мій опонент по аналогічному алгоритму засирає гілки в спілкуванні зі мною) і зрозумієте - що данний спосіб не що інше як засіб не дати можливості іншим читачам зрозуміти щось нове що пропонується.ТомуЯкщо на сторінці будуть2 моїх в яких я доношу свої думки і 2 опонента в яких він критикує мої - то це займе всього 40% сторінки , а значить буде можливість іншим висказати свою думку по цьому питаннюВ свою чергу , обмеження кількості повідомлень на сторінку створить умови для того щоб дописувач не писав імпульсивно, а писав вдумчиво - що в свою чергу підніме інформативне наповнення цих сторінокІ останнєЯкщо будуть 2 за щось і 2 критичні- і більше жодної, то це дозволить і іншим читачам на протязі тривалого проміжку часу ознайомитись з цим за і контра...., у нас же всі ліниві , а тому максимум відкривають дві останні сторінки.Якщо ж цього не зробити то графомани, або проплачені(або й ідейні) вороги мають можливість нічого не написавши нового і не порушуючи жодного з правил( не обовязково ж когось ображати в повідомленні) мілкими придирками ( по одній в кожному своєму і так легко3-5штук) перекидати твоє головне смислове повідомлення на три сторінки вниз де його мало хто буде шукати.А тому , хтось з інтелектом вищим ніж табуретка, зайшовши на ці сторінки і побачивши срач - на другий раз просто не зайде.ПСПри цьому в топік-стартера гілки кількість повідомлень на гілці яку він започаткував може не обмежуватисьППСЗверніть увагуМоя пропозиція про обмеження кількості була подана за 18 годин до того як Ви закрили гілку, а значитьа - я швидше від Вас побачив проблемиб - закриттям гілки Ви признали наявність цих проблем