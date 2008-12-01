Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Чому не відображається причина блокування як раніше було ?
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Внесіть ще ім'я (нік) модератора який заблокував щоб знати кому скарги в приватні повідомлення писати
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Додано: Нед 06 тра, 2018 16:47
Чому не відображається причина блокування як раніше було ?
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Внесіть ще ім'я (нік) модератора який заблокував щоб знати кому скарги в приватні повідомлення писати
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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