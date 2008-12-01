RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:47

  Ukrainian написав:Прохання повідомити причину блокування форумчан

Зображення
Зображення



Чому не відображається причина блокування як раніше було ?
---
Внесіть ще ім'я (нік) модератора який заблокував щоб знати кому скарги в приватні повідомлення писати
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7011
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:04

Ukrainian Прийнято, все в приваті


З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 353
З нами з: 14.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 09:54

При просмотре любой темы - внизу есть форма быстрого выбора форума.
Сейчас отправка этой формы осуществляется методом POST.
Предлагаю отправлять эту форму методом GET.

То есть надо в строке
<form method="post" id="jumpbox" ...
изменить post на get

Тогда в полученном урле будет четко виден номер форума
mustbe
 
Повідомлень: 456
З нами з: 27.12.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:24

mustbe Дякую, передала в тех.відділ


З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 353
З нами з: 14.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:47

КАК ЭТО УБРАТЬ???

Зображення
Зображення
Bosstone
 
Повідомлень: 649
З нами з: 21.04.10
Подякував: 528 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:00

Bosstone Чесно кажучи ніяк.Це коротка акція, пару днів поки буде.
Вибачте за незручності


З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 353
З нами з: 14.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:03

В мобильной версии при чтении статей не отображаются вообще изображения
ivankov1
 
Повідомлень: 3
З нами з: 18.12.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 194195196197
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, flom, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае 1 ... 34, 35, 36
ТупУм » Пон 01 гру, 2008 17:23
354 107081
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 16:58
Ірина_
Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки" 1, 2, 3, 4, 5
flom » Сер 25 бер, 2015 10:21
42 25116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 13:11
Ірина_
Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор" 1 ... 12, 13, 14
ТупУм » П'ят 24 чер, 2011 09:08
132 51132
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 11:10
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.