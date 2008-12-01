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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:57
asp написав:
вже бісить, читати неможливо. Попросіть, будь ласка, тих, хто займається рекламою, більше такого не робити. Бо єдине бажання - вибігти з форуму
УБЕРИТЕ ЕЕ НА Х Е Р
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:07
VLADPn написав: asp написав:
вже бісить, читати неможливо. Попросіть, будь ласка, тих, хто займається рекламою, більше такого не робити. Бо єдине бажання - вибігти з форуму
УБЕРИТЕ ЕЕ НА Х Е Р
А я думал это только у меня это проклятое окошко не убирается и главное стоит автоблокировщик рекламы-нету никакой рекламы кроме этой и ничего не могу сделать! Хотел уже винду переустанавливать и менять браузер!
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bub-har
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:18
Шановні форумчани, повідомила про Ваше невдоволення!
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З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:30
Ірина_ написав:
Шановні форумчани, повідомила про Ваше невдоволення!
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З пов.Ірина
Передайте техотделу респект, по крайней мере AdGuard они победили.
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freeze
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:32
freeze
Вже передала
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Ірина_
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:44
Шановні форумчани, чат прибрали
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Ірина_
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:45
Ірина_ написав:
Шановні форумчани, повідомила про Ваше невдоволення!
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З пов.Ірина
Спасибо большое! Наконец то это окошко исчезло и кнопочка "Быстрый ответ"появилась!Вообщем опять стало приятно читать freeze
и Вам большое спасибо!
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bub-har
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