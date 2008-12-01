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недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:57

  asp написав:вже бісить, читати неможливо. Попросіть, будь ласка, тих, хто займається рекламою, більше такого не робити. Бо єдине бажання - вибігти з форуму :cry:

УБЕРИТЕ ЕЕ НА Х Е Р
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:07

  VLADPn написав:
  asp написав:вже бісить, читати неможливо. Попросіть, будь ласка, тих, хто займається рекламою, більше такого не робити. Бо єдине бажання - вибігти з форуму :cry:

УБЕРИТЕ ЕЕ НА Х Е Р
А я думал это только у меня это проклятое окошко не убирается и главное стоит автоблокировщик рекламы-нету никакой рекламы кроме этой и ничего не могу сделать! Хотел уже винду переустанавливать и менять браузер!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:18

Шановні форумчани, повідомила про Ваше невдоволення!
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З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:30

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, повідомила про Ваше невдоволення!
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З пов.Ірина


Передайте техотделу респект, по крайней мере AdGuard они победили.
freeze
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11
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:32

freeze Вже передала :wink:

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:44

Шановні форумчани, чат прибрали

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:45

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, повідомила про Ваше невдоволення!
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З пов.Ірина
Спасибо большое! Наконец то это окошко исчезло и кнопочка "Быстрый ответ"появилась!Вообщем опять стало приятно читать :P
freeze и Вам большое спасибо!
bub-har
 
Повідомлень: 1099
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