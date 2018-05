Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

yanyura написав:

Ірина_ написав: Adblock Plus блокує все(з власного досвіду ділюся) Adblock Plus блокує все(з власного досвіду ділюся)

Позвольте с вами не согласиться. Вчера, когда и у меня выскакивало это окошко, Adblock Plus не смог его убрать. Я уже и обновлял его (Adblock), и переустанавливал, и в настройках страницы копался (через "Инструменты разработчика") - результат 0. Помогала только перезагрузка страницы, тогда окошко исчезало, но тут же снова появлялось при открытии новой вкладки.P.S. C Adblock Plus "познакомился" еще лет десять назад.