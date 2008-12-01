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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 196197198199
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:52

  Faceless написав:Это подпись. Ее добавляет сам Тапаталк (можно отключить в настройках, можно написать что угодно), причем добавляет ее в тело письма, а не в блок подписи сообщения. Самореклама у него такая.

Это понятно.
Нормальные люди отключают эту добавку.
Школота - кричит на весь мир какой у него крутой телефон.

Думаю, что любое сообщение форума проходит через целое сито регэкспов (маты, реклама и тд).
Добавить еще один фильтр - плёвое дело для разработчика, было бы желание
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:02

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  mustbe написав:Нормальные люди отключают эту добавку.
Школота - кричит на весь мир какой у него крутой телефон.

Думаю, что любое сообщение форума проходит через целое сито регэкспов (маты, реклама и тд).
Добавить еще один фильтр - плёвое дело для разработчика, было бы желание

Ни в коем случае нельзя вводить такой фильтр!
Сейчас, увидев в конце сообщения "Отправлено с моего СуперТелефона используя Tapatalk" вы понимаете, что пишет "школота", поэтому и не стоит тратить свое время на ответ ему. Можно сразу отправлять такого "в игнор". А как вы определите, если будет включен фильтр?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:03

  yanyura написав:
  Ірина_ написав:Adblock Plus блокує все(з власного досвіду ділюся)

Позвольте с вами не согласиться. Вчера, когда и у меня выскакивало это окошко, Adblock Plus не смог его убрать. Я уже и обновлял его (Adblock), и переустанавливал, и в настройках страницы копался (через "Инструменты разработчика") - результат 0. Помогала только перезагрузка страницы, тогда окошко исчезало, но тут же снова появлялось при открытии новой вкладки.

P.S. C Adblock Plus "познакомился" еще лет десять назад.


:idea: Есть просто AdBlock (рука на красном фоне) - https://getadblock.com/ или https://chrome.google.com/webstore/deta ... idom?hl=ru
а есть AdBlockPlus (красный фон с надписью ABP) - https://adblockplus.org/ru/

Не могу точно сказать за AdBlockPlus (так как вроде он у меня в Mozille на другом компе стоит и редко мозилой пользуюсь, по памяти не всегда чистит рекламу),
Но просто AdBlock в броузере Google Chrome работает нормально (вчера специально отключил на минуту его - увидел навязчивый бонус и кучу другой фигни на всей странице, офигел, и обратно включил расширение :wink:

А иначе с рекламой бороться бесполезно.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:19

Alex2007
Вы считаете, что я не отличаю AdBlock от AdBlock Plus?
У меня именно "AdBlockPlus (красный фон с надписью ABP)" на Мозилле.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:26

yanyura Мою рекламу і чат блокувало Adblock Plus в Chrome.
Відверто кажучи, я навіть не знала, що такий чат включили поки колеги не сповістили про таку ,,акцію,, :oops:
Але зізнаюся, що останнім часом таки злітає розширення, приходиться постійно перезавантажувати. Реклами багато.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:28

  mustbe написав:
  Ірина_ написав:
При просмотре любой темы - внизу есть форма быстрого выбора форума.
Сейчас отправка этой формы осуществляется методом POST.
Предлагаю отправлять эту форму методом GET.

То есть надо в строке
<form method="post" id="jumpbox" ...
изменить post на get

Тогда в полученном урле будет четко виден номер форума и эту страницу можно будет нормально обновлять
Дякую, передала в тех.відділ

Спасибо, жду.

Еще одна просьба:
можно ли какими-нибудь регэкспами вырезать такие строки:
"Отправлено с моего СуперТелефона используя Tapatalk"
Жутко бесят.
Кому это интересно - с чего и как отправлено сообщение ?


На жаль, по цьому питанні відмова

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:40

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  mustbe написав:Думаю, что любое сообщение форума проходит через целое сито регэкспов (маты, реклама и тд).
Добавить еще один фильтр - плёвое дело для разработчика, было бы желание

Тапок своеобразно работает с движком, и значительная часть обработчиков, если писать из тапка, не отрабатывает. Яркий пример - контроль вложенности цитат. Так что еще не факт что так просто добавить
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:18

Та ладно. Сделать это - совсем не трудно, поверь.
Но, раз пришел отказ свыше, - закрываем эту тему.

Жду переход по форумам методом GET.

Отправлено с моего персонального компьютера используя интернет-браузер :)
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:27

:lol: mustbe
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:36

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  mustbe написав:Жду переход по форумам методом GET.

А вы какой-то клиент под форум пишете?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 196197198199
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