Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Faceless написав:Это подпись. Ее добавляет сам Тапаталк (можно отключить в настройках, можно написать что угодно), причем добавляет ее в тело письма, а не в блок подписи сообщения. Самореклама у него такая.
Это понятно. Нормальные люди отключают эту добавку. Школота - кричит на весь мир какой у него крутой телефон.
Думаю, что любое сообщение форума проходит через целое сито регэкспов (маты, реклама и тд). Добавить еще один фильтр - плёвое дело для разработчика, было бы желание
mustbe написав:Нормальные люди отключают эту добавку. Школота - кричит на весь мир какой у него крутой телефон.
Думаю, что любое сообщение форума проходит через целое сито регэкспов (маты, реклама и тд). Добавить еще один фильтр - плёвое дело для разработчика, было бы желание
Ни в коем случае нельзя вводить такой фильтр! Сейчас, увидев в конце сообщения "Отправлено с моего СуперТелефона используя Tapatalk" вы понимаете, что пишет "школота", поэтому и не стоит тратить свое время на ответ ему. Можно сразу отправлять такого "в игнор". А как вы определите, если будет включен фильтр?
Ірина_ написав:Adblock Plus блокує все(з власного досвіду ділюся)
Позвольте с вами не согласиться. Вчера, когда и у меня выскакивало это окошко, Adblock Plus не смог его убрать. Я уже и обновлял его (Adblock), и переустанавливал, и в настройках страницы копался (через "Инструменты разработчика") - результат 0. Помогала только перезагрузка страницы, тогда окошко исчезало, но тут же снова появлялось при открытии новой вкладки.
P.S. C Adblock Plus "познакомился" еще лет десять назад.
Не могу точно сказать за AdBlockPlus (так как вроде он у меня в Mozille на другом компе стоит и редко мозилой пользуюсь, по памяти не всегда чистит рекламу), Но просто AdBlock в броузере Google Chrome работает нормально (вчера специально отключил на минуту его - увидел навязчивый бонус и кучу другой фигни на всей странице, офигел, и обратно включил расширение
yanyura Мою рекламу і чат блокувало Adblock Plus в Chrome. Відверто кажучи, я навіть не знала, що такий чат включили поки колеги не сповістили про таку ,,акцію,, Але зізнаюся, що останнім часом таки злітає розширення, приходиться постійно перезавантажувати. Реклами багато.