Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Возможно, что Adblock Plus для Chromа и Мозиллы отличается, но утверждать на 100% не буду. Я написал то, что было - у меня Adblock Plus не смог заблокировать. Chrom'om не пользуюсь, т.к он (как и Opera) очень сильно "ест" память при открытии большого количества вкладок (даже 2-3 десятка) - откройте Диспетчер задач/Процессы и вы увилите, что каждая открытая вкладка в этих браузерах отдельный процесс, в результате тормоза. В этом их отличие от Мозиллы, где даже 100 открытых вкладок максимум 6-7 процессов, соотв. не так тормозится комп.
А если еще и в антивирусе не отключить постоянный поиск руткитов, то даже 4-ядерный i7 с 8 гигами оперативки работает со скоростью 1-ядерного Селерона. Это не теория, это лично проверено на практике.