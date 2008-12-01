Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:45
Ірина_ написав:yanyura
Мою рекламу і чат блокувало Adblock Plus в Chrome.
Відверто кажучи, я навіть не знала, що такий чат включили поки колеги не сповістили про таку ,,акцію,,
Але зізнаюся, що останнім часом таки злітає розширення, приходиться постійно перезавантажувати. Реклами багато.
З пов.Ірина
Возможно, что Adblock Plus для Chromа и Мозиллы отличается, но утверждать на 100% не буду. Я написал то, что было - у меня Adblock Plus не смог заблокировать. Chrom'om не пользуюсь, т.к он (как и Opera) очень сильно "ест" память при открытии большого количества вкладок (даже 2-3 десятка) - откройте Диспетчер задач/Процессы и вы увилите, что каждая открытая вкладка в этих браузерах отдельный процесс, в результате тормоза. В этом их отличие от Мозиллы, где даже 100 открытых вкладок максимум 6-7 процессов, соотв. не так тормозится комп.
А если еще и в антивирусе не отключить постоянный поиск руткитов, то даже 4-ядерный i7 с 8 гигами оперативки работает со скоростью 1-ядерного Селерона. Это не теория, это лично проверено на практике.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 15:54
Faceless написав: mustbe написав:
Жду переход по форумам методом GET.
А вы какой-то клиент под форум пишете?
Не, это просто для удобства серфинга.
Если страница построена на GET-параметрах - её проще обновлять через F5
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Додано: Нед 27 тра, 2018 12:51
Отымей ее как полагается.
Честно говоря никогда не переходил по всплывающим окнам, а тут рука сама потянулась нажать )))
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Додано: Пон 28 тра, 2018 19:57
Ірина_ написав:
При просмотре любой темы - внизу есть форма быстрого выбора форума.
Сейчас отправка этой формы осуществляется методом POST.
Предлагаю отправлять эту форму методом GET.
То есть надо в строке
<form method="post" id="jumpbox" ...
изменить post на get
Тогда в полученном урле будет четко виден номер форума и эту страницу можно будет нормально обновлять
Дякую, передала в тех.відділ
Вы хоть маякните - ждать или искать костыли ?
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:45
mustbe
На даний момент - шукати
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Ірина_
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Додано: Чет 07 чер, 2018 14:54
В последние несколько дней возникает очень большая пауза в загрузке страниц форума и остальных страниц портала. Создается впечатление, что где-то затесалась ссылка на блокируемый ресурс и происходит ожидание отказа в соединении. При работе через анонимайзер этих пауз нет, как нет их и при работе через провайдера, который дает отказ сразу.
Пауза происходит после почти полной загрузки страницы, но перед появлением скроллера наверх.
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Сибарит
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Додано: Чет 07 чер, 2018 15:11
Сибарит Дякую за зауваження, передаю у відділ
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Ірина_
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:11
Сибарит написав:
Создается впечатление, что где-то затесалась ссылка на блокируемый ресурс и происходит ожидание отказа в соединении.
У меня несколько раз даже выскакивало объявление, что есть ссылка, которая ведет на яндекс, и согласно указу или закону, не помню точно, номер такой-то от такого-то числа, загрузка страницы невозможна. Но это было пару дней назад через Lifecell интернет. На домашнем интернете всё нормально.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:49
Сибарит Уточніть яка ситуація на даний момент?
Справа в тому, що у мене форум завантажується в межах 5-4 сек.
Можете надати додаткову інформацію вкладки Network в Chrome, скріншот консолі, щоб зрозуміти більш детально з якою проблемою Ви стикнулися
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Ірина_
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