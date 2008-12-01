Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Додано: Чет 17 тра, 2018 14:45

Ірина_ написав: yanyura Мою рекламу і чат блокувало Adblock Plus в Chrome.

Відверто кажучи, я навіть не знала, що такий чат включили поки колеги не сповістили про таку ,,акцію,,

Але зізнаюся, що останнім часом таки злітає розширення, приходиться постійно перезавантажувати. Реклами багато.



З пов.Ірина Мою рекламу і чат блокувало Adblock Plus в Chrome.Відверто кажучи, я навіть не знала, що такий чат включили поки колеги не сповістили про таку ,,акцію,,Але зізнаюся, що останнім часом таки злітає розширення, приходиться постійно перезавантажувати. Реклами багато.З пов.Ірина

Возможно, что Adblock Plus для Chromа и Мозиллы отличается, но утверждать на 100% не буду. Я написал то, что было - у меня Adblock Plus не смог заблокировать. Chrom'om не пользуюсь, т.к он (как и Opera) очень сильно "ест" память при открытии большого количества вкладок (даже 2-3 десятка) - откройте Диспетчер задач/Процессы и вы увилите, что каждая открытая вкладка в этих браузерах отдельный процесс, в результате тормоза. В этом их отличие от Мозиллы, где даже 100 открытых вкладок максимум 6-7 процессов, соотв. не так тормозится комп.А если еще и в антивирусе не отключить постоянный поиск руткитов, то даже 4-ядерный i7 с 8 гигами оперативки работает со скоростью 1-ядерного Селерона. Это не теория, это лично проверено на практике.