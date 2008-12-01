Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Пон 11 чер, 2018 18:53
Было бы здорово чтобы подгружаемые картинки автоматически пропорционально масштабировались при отображении под ширину полосы сообщений форума. А по клику, как обычно можно было бы открыть полный размер. Если ужимать изначально картинку самому, чтобы не выглядела обрезанной, в ряде случаев детали уже не рассмотришь в полноразмерном виде при клике на картинку.
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